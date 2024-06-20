В Самарской области отменили режим повышенной готовности

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Экстренные службы Самарской области могут вернуться к привычному режиму работы. Об этом можно судить из постановления, которое опубликовали на сайте правительства губернии.

— В регионе отменили режим повышенной готовности. Его установили 3 апреля 2024 года, — говорится в опубликованном документе. — Отмена режима повышенной готовности касается органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и на муниципальном уровне.

Режим повышенной готовности ввели в начале апреля из-за паводка. К тому моменту «большая вода» достигла 226 приусадебных участков, 36 жилых домов и семи низководных мостов.

Несмотря на снятие особого режима из-за паводка, в регионе действует особый противопожарный режим. Его установили также в апреле 2024 года. Жителям Самарской области запретили находиться в лесах губернии, пишет 63.ру.