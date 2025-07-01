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В Самарской области осенью откроют еще пять новых модельных библиотек

1 июля 2025 19:47
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Обновлённые учреждения откроются в Тольятти, Сызрани, Жигулёвске, Елховском и Ставропольском районах.

В 2025 году в губернии продолжается масштабная модернизация муниципальных библиотек. Осенью откроется еще пять модельных библиотек. Обновлённые учреждения откроются в Тольятти, Сызрани, Жигулёвске, Елховском и Ставропольском районах. Каждый из претворяемых в жизнь проектов модернизации библиотек представляет собой уникальный замысел, заслуживающий отдельного внимания.

Так, в Ставропольском районе на базе Хрящёвской сельской библиотеки идёт работа над созданием библиотеки «Хрящёвка-тур». Идейная направленность проекта выражается в стремлении побудить читателей узнавать нечто новое, и в том числе об окружающем мире, не только посредством обращения к книгам, но и благодаря использованию новейших технических возможностей: например, технологии виртуальной реальности, которая позволяет «путешествовать» по всему свету. Для гостей села, приезжающих посетить замок Гарибальди, обновлённая библиотека станет настоящим информационным центром, где можно найти сведения о достопримечательностях Ставропольского района, которые помогут составить интересные маршруты для путешествий.

В Сызрани в результате модернизации библиотеки-филиала № 10 откроется Центр чтения и творчества «Платформа 10», который станет открытой площадкой распространения знаний, где созданы условия для развития творческого потенциала горожан, каждый желающий сможет принять участие в формировании местного креативного сообщества, получить нужные советы, связи и контакты.

Модернизированная библиотека в селе Никитинка Елховского района станет центром местного сообщества – «Территорией диалога», выступая в качестве места для реализации социальных проектов, обсуждения и решения различных общественных проблем во взаимодействии с органами публичной власти. Лекции, дебаты, семинары, круглые столы, встречи с лидерами общественного мнения – это и многое другое будет проводиться в стенах обновлённой библиотеки.

В Тольятти появится модельная библиотека национальных культур, которая откроется на базе библиотеки № 2 «Истоки». В ней горожане получат возможность приобщиться к литературным и культурным сокровищам народов Поволжья благодаря множеству просветительских программ.

Наконец, первая модельная библиотека распахнёт свои двери и в Жигулёвске. Она получит название «Яблоко познания». В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

Во всех модельных библиотеках будут проведены перепланировка внутренних пространств и обновление внешнего вида зданий. Учреждения получат новое мультимедийное оборудование, а библиотечные фонды существенно пополнятся новой литературой, востребованной среди нынешних читателей.

«Наши модернизированные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. Модельные библиотеки наполнены новым содержанием и креативом», – ранее поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

С 2019 по 2024 год в губернии открыли свои двери 37 модельных библиотек, 11 из которых были обновлены за счёт средств регионального бюджета. С 2025 года работа над созданием новых модельных библиотек продолжается благодаря мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Семья».

Методическим сопровождением реализации нацпроекта «Семья» в части создания модельных библиотек в регионе занимается проектный офис на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки.

 

Фото:   минкульт СО

 

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