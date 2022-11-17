В Самарской области определят лучшего специалиста по государственным закупкам

Стартует конкурс, который выявит лучших специалистов, задействованных в государственных закупках.
Организатор: Главное управление организации торгов Самарской области
Заявки принимаются с 14 по 25 ноября 2022 года. Победители будут отмечены организаторами.
Принять участие в конкурсе могут государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений являющиеся контрактными управляющими, входящие в контрактные службы, закупочные комиссии, специалисты органов контроля в сфере закупок и иным образом задействованные в реализации ФЗ-44.
Конкурс проходит в три этапа:
— Регистрация и прохождение тестирования;
— Написание тематической работы;
— Решение кейсов в рамках финального мероприятия.
Переходите по ссылке, регистрируйтесь и участвуйте в конкурсе.
Фото: ru.freepik.com