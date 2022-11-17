В Самарской области определят лучшего специалиста по государственным закупкам

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Стартует конкурс, который выявит лучших специалистов, задействованных в государственных закупках.

Организатор: Главное управление организации торгов Самарской области

Заявки принимаются с 14 по 25 ноября 2022 года. Победители будут отмечены организаторами.

Принять участие в конкурсе могут государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений являющиеся контрактными управляющими, входящие в контрактные службы, закупочные комиссии, специалисты органов контроля в сфере закупок и иным образом задействованные в реализации ФЗ-44.

Конкурс проходит в три этапа:

— Регистрация и прохождение тестирования;

— Написание тематической работы;

— Решение кейсов в рамках финального мероприятия.

Переходите по ссылке, регистрируйтесь и участвуйте в конкурсе.

Фото: ru.freepik.com