В Самарской области определились местом захоронения губернатора Аксакова

191

В 63-м регионе хотят привести в порядок фамильный склеп в селе Страхово Борского района губернии.

Участники Аксаковского комитета обсудили вопрос 31 января с руководством губернии.

«Собравшиеся пришли к единодушному решению и мнению, что останки Аксаковых необходимо вернуть в свою историческую могилу», - сообщили в официальной группе объединения в «Вконтакте».

Ее нашли в августе 2020 года. Поисками занималась инициативная группа историков, архивистов, музейщиков, краеведов, аксаковедов и исследователей из Москвы и Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Оренбурга. Подключилась и местная администрация, жители.

«Кажущаяся на первый взгляд простая задача не имеет подобных примеров в России и юридически встречает много сложностей в законодательстве, не предусмотревшем подобные ситуации», - подчеркнули представители комитета.

Напомним, Григорий Аксаков руководил губернией с 1867-го по 1872 год. По данным из открытых источников, за это время успели провести реформу органов городского самоуправления. Также открыли общественный Покровский сад, Александровский приют, учительскую семинарию и Александровское ремесленное училище, пишет МК-Самара.