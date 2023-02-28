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В Самарской области определили победителей патриотического проекта «Отважным и важным»

28 февраля 2023 16:22
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Всего за время проведения конкурса поступило более 700 заявок на участие.

Общественный проект «Отважным и важным» стартовал в Самарской области. 2 февраля 2023 года, прием заявок длился до 13 февраля. Всего за время проведения конкурса поступило более 700 заявок на участие.

1 марта 2023 года в 15:00 по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 37, 3 этаж, актовый зал (Молодежный многофункциональный центр) состоится торжественное подведение итогов патриотического проекта «Отважным и важным». Мероприятие пройдет в формате «Классной встречи», гостем которой станет Екатерина Колотовкина, председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор общественного фонда «Звезда и Лира».

«Классные встречи» – проект, в рамках которого успешные и известные люди встречаются с ребятами из разных регионов страны, рассказывая о себе и своём профессиональном пути, стараются поделиться с детьми опытом и знаниями. Активисты в открытой и неформальной беседе могут расспросить героя обо всём – о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя – или попросить совета. 

В мероприятии примут участие победители проекта «Отважным и важным» в номинации «Общественное мнение» и «Экспертное мнение», а также представители детских и молодежных объединений региона.

Победителей проекта отбирали в несколько этапов: оценка сразу двух экспертных комиссий – номинация «Экспертное мнение», а также голосованием в социальных сетях за номинацию «Общественное мнение». Лучшими были признаны работы:

Экспертное мнение:

Кабанов Матвей, 8 лет, м.р. Кинель-Черкасский, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, Работа: «За Победу!»

Кижаева Екатерина, 13 лет, г.о. Тольятти, МБУ «Гимназия №35». Работа: «Богатыри на страже рубежей наших».

Кормщикова Екатерина, 12 лет, г.о. Самара, МБОУ Лицей «Технический» им. С.П. Королева. Работа: «Земля моя, я сын твоих берёз»

Уразбекова Аделя, м.р. Волжский, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка. Работа: «Мы все едины».

Пятая работа была выбрана в качестве собирательного образа эскиза шеврона: В него вошли отдельные элементы следующих работ: Комышан Диана, 11 лет, м.р. Похвистневский Работа: «Храбрость –сестра Победы», Лиханова Варвара, 16 лет, г.о. Самара. Работа: ««Мы за Россию. Мы с вами»». Ларкин Глеб, 10 лет, м.р. Кошкинский, Тенеевский филиал ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка. Работа: «Вместе - мы сила», Кузнецова Анастасия, 13 лет, г.о. Самара, МБОУ «Школа №81». Работа: «Россия - сила и мощь».

В связи с минимальным разрывом победителей каждой групп голосования в номинации «Общественное мнение» было принято решение провести отдельное голосование для лучших работ. Голосование продлится до 28 февраля 19:45 по самарскому времени в официальном сообществе ВКонтакте регионального отделения РДДМ https://vk.com/wall-128112121_81728

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