Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС

28 октября 2025 09:50
122
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС

По окончании полевого сезона специалисты самарского Росреестра полностью выполнили годовой план-график обследования пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей (ГГС). Всего в 2025 году было обследовано 840 пунктов. Такие мероприятия проводятся специалистами Управления ежегодно для получения актуальной информации о состоянии пунктов ГГС.

Процесс обследования включает в себя обнаружение пункта ГГС на местности, в том числе с помощью картографических материалов по сохранившимся наружным знакам либо окопке. Далее осуществляется осмотр и устанавливается состояние наружного знака пункта - верхней марки его центра, внешнего оформления. Оценивается пригодность пункта ГГС для производства наблюдений, определяются условия для выполнения спутниковых геодезических исследований, выявляются помехи для прохождения радиосигналов.

       Результаты обследований направляются в ППК «Роскадастр» и  являются основой для последующего планирования восстановления пунктов и поддержания их в надлежащем состоянии для выполнения геодезических и картографических работ.

«Самарский Росреестр напоминает, что правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения или части указанных пунктов, обязаны уведомлять ППК «Роскадастр» обо всех случаях их повреждения или уничтожения, предоставлять возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. - За несоблюдение указанных положений установлена административная ответственность».

Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
383
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
401
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
370
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
1129
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
706
