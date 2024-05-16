В Самарской области обрабатывают леса от непарного шелкопряда

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Минлесхоз продолжает обработки от непарного шелкопряда, чтобы не допустить ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда губернии. В этом году обработки проводятся на общей площади почти 12 тысяч гектаров на территории 5 лесничеств: Красноярского, Ново-Буянского, Ставропольского, Рачейского и Шигонского. Обработки проводятся биологическим препаратом «Дефилигнум» кишечного спектра действия.

«Для наземных работ используется установка ГАРД на базе КАМАЗа. Авиа обработки проводятся с помощью самолета АН-2. На его борту находится специальный бак на 1200 литров. Препарат под давлением подается на штанги, где расположены форсунки. Вместе с пилотом летает и лесничий, который следит за маршрутом по заранее утвержденным коридорам. Сегодня мы на аэродроме в Красном Яре, отсюда вылетает самолет на обработку 900 гектаров Большецаревщинского участкового лесничества», — отмечает Татьяна Черныховская, главный консультант управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства.

Еще до начала обработок от непарного шелкопряда проводится серьезная работа. Специалисты проводят обследования, следят за изменением качественных и количественных характеристик вредителя после зимовки. Самка шелкопряда непарного откладывает яйца в углубления коры стволов и пней, кучками. Численность одной яйцекладки составляет от 300 до 1000 яиц. В начале мая гусеницы поднимаются в крону и активно питаются листьями деревьев.

Если не принимать мер, то вредитель начнет бесконтрольно расти по всему лесному фонду. Насаждения потеряют свою жизнеспособность и свою важнейшую защитную функцию.

«Непарник прожорливый: съев листву дерева, он может спуститься вниз за подростом и травянистой растительностью. Этот вредитель особо опасен, ведь степень повреждения им лесов может достигать 100%. А также для человека он сильный аллерген. У шелкопряда 4 стадии роста. Самая активная стадия у него в первом и втором возрасте. Именно в это время он и поддается обработке», — рассказывает Александр Спасков, консультант управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства.

В 2024 году на ликвидацию очагов вредных организмов на территории региона предусмотрено более 22 млн. рублей из федерального бюджета.

«Ежегодно министерство совместно с федеральным центром защиты леса и департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проводит контроль за выполнением работ по борьбе с вредителями лесов нашего региона. В прошлом году эффективность обработки в очаге шелкопряда непарного составила более 76%, а в очаге пилильщика-ткача звездчатого более 90%. Всего авиационным и наземным способом было обработано более 27 тысяч гектаров», — комментирует руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минлесхоза Евгений Пенин.

Напомним, что с 1 по 21 мая в регионе установлен запрет на посещение лесов в местах обработки. Также запрещается выпас животных, сбор лекарственных трав, ягод и грибов, размещение пасек и вылет пчел. На расстоянии 300-500 метров от обработки установлены предупреждающие знаки.

Фото: минлесхоз СО