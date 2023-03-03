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В Самарской области наградили участников общественного проекта «Отважным и Важным»

3 марта 2023 16:28
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Мероприятие прошло в формате «Классной встречи». Всего за время проведения Конкурса поступило более 700 заявок на участие.

В Самаре состоялось торжественное подведение итогов общественного проекта «Отважным и важным». Проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Мероприятие прошло в формате «Классной встречи». Всего за время проведения Конкурса поступило более 700 заявок на участие.

Направленные заявки рассматривались экспертной комиссии, в состав которой вошли: Сергей Бурцев, заместитель министра – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области; Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области; Инна Жичкина, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области; Екатерина Колотовкина, председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор общественного фонда «Звезда и Лира»; Наталья Семенова, директор АНО «Региональный центр реализации проектов «СОТА», режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры Самарской области; Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея, а также 2 делегата детской экспертной комиссии: Кристина Богомолова и Егор Моисеев.

Общественный проект «Отважным и важным» стартовал в Самарской области 2 февраля 2023 года. Напомним, что главная цель проекта – это оказание поддержки и выражение благодарности военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации – участникам специальной военной операции, а также формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Участники проекта получили грамоты и памятные сувениры от регионального отделения РДДМ. Во время своего приезда в зону СВО в преддверии Дня защитника Отечества глава региона Дмитрий Азаров передал шевроны, выполненные по рисункам детей, бойцам.

Победителей проекта отбирали в несколько этапов, работы получали оценку сразу двух экспертных комиссий – в номинации «Экспертное мнение», а также голосованием в социальных сетях за номинацию «Общественное мнение». Таким образом, лучшими были признаны работы:

«Экспертное мнение»:
– «Вместе мы-сила», Солоян Ани, 13 лет, г.о. Новокуйбышевск, ГБОУ ООШ №21.
– «Богатыри на страже рубежей наших», Кижаева Екатерина, 13 лет, г.о. Тольятти, МБУ «Гимназия №35».
– «Земля моя, я сын твоих берёз», Кормщикова Екатерина, 12 лет, г.о. Самара, МБОУ Лицей «Технический» им. С.П. Королева.
– «Мы все едины», Уразбекова Аделя, м.р. Волжский, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка.
– Пятое призовое место объединило сразу несколько эскизов. В него вошли отдельные элементы следующих работ: «Храбрость – сестра Победы» (Комышан Диана, 11 лет, м.р. Похвистневский), «Мы за Россию. Мы с вами» (Лиханова Варвара, 16 лет, г.о. Самара), «Вместе – мы сила» (Ларкин Глеб, 10 лет, м.р. Кошкинский, Тенеевский филиал ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка), «Россия – сила и мощь» (Кузнецова Анастасия, 13 лет, г.о. Самара, МБОУ «Школа №81»).

«Общественное мнение»:
– «Давайте жить дружно!», Водолазова София, 13 лет, ГБОУ СОШ с. Белозерки.
– «Храбрость –сестра Победы», Диана Комышан, 11 лет, ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха.
– «Каждому-каждому в лучшее верится», Анастасия Ильдиярова, 13 лет, ГБОУ СОШ с. Белозерки.

После завершения проекта организаторы начали получать обращения о его продолжении в дальнейшем.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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