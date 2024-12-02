Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти проводили военнослужащих Росгвардии, отслуживших срочную службу по призыву
В Тольятти проводили военнослужащих Росгвардии, отслуживших срочную службу по призыву
В Госдуме предложили запретить курение на ходу
В Госдуме предложили запретить курение на ходу
Вышел альбом победителей фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024»
Вышел альбом победителей фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024»
В Тольятти две пассажирки из-за ДТП попали в больницу
В Тольятти две пассажирки из-за ДТП попали в больницу
В Самарской области стартовал проект «Социальная полка», направленный на повышение доступности основных товаров
В Самарской области стартовал проект «Социальная полка», направленный на повышение доступности основных товаров
В Самарской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»
В Самарской области наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»
Жительница Ставропольского района при покупке пуховика отдала 100 тысяч мошенникам
Жительница Ставропольского района при покупке пуховика отдала 100 тысяч мошенникам
В Самарской области прогнозируют аномальный декабрь
В Самарской области прогнозируют аномальный декабрь
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»

2 декабря 2024 11:23
166
В Самарской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»

После торжественной части ребята познакомились с обширной коллекцией музея и поучаствовали в мастер-классе по коллажированию.

В стенах Самарского областного художественного музея – старейшей и наиболее престижной выставочной площадке Самарской области, состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В мероприятии приняли участие представитель Общественного совета при региональном главке, председатель Самарского областного Союза журналистов России Ирина Цветкова и заместитель начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Ирина Тарпанова.

После торжественной церемонии награждения, на которой организаторы мероприятия вручили победителям областного конкурса благодарности, подарки и сувениры, для ребят и их родителей провели экскурсию, познакомив с обширной коллекцией музея.

На выставке ребята и их родители с большим интересом слушали экскурсовода Оксану Игнашову – заведующую отделом музейной педагогики и детского творчества Художественного музея, задавали интересующие их вопросы и делали фото на память.

Завершилось мероприятие проведением мастер-класса по коллажированию, под руководством Анны Сливковой – сотрудником отдела музейной педагогики и детского творчества Художественного музея, представителем Союза художников России.

Ирина Цветкова отметила: «Данный конкурс – это попытка взглянуть на сложный мир взрослых глазами ребенка, своего рода творческое переосмысление служебных будней родителей. Стоит отметить, что проведение подобных мероприятий становится доброй традицией, направленной, в конечном итоге, на формирование положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовал проект «Социальная полка», направленный на повышение доступности основных товаров
2 декабря 2024  11:33
В Самарской области стартовал проект «Социальная полка», направленный на повышение доступности основных товаров
100
Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации Самары возглавила Екатерина Ладохина
2 декабря 2024  10:10
Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации Самары возглавила Екатерина Ладохина
241
Руководителем Аппарата Администрации Самары стал Владимир Терентьев
2 декабря 2024  09:58
Руководителем Аппарата Администрации Самары стал Владимир Терентьев
763
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
1 декабря 2024  23:40
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
384
Материнский капитал в 2025 году вырастет на 7,3%, до 676 тысяч рублей
1 декабря 2024  12:56
Материнский капитал в 2025 году вырастет на 7,3%, до 676 тысяч рублей
494
Весь список