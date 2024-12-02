В Самарской области наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»

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После торжественной части ребята познакомились с обширной коллекцией музея и поучаствовали в мастер-классе по коллажированию.

В стенах Самарского областного художественного музея – старейшей и наиболее престижной выставочной площадке Самарской области, состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В мероприятии приняли участие представитель Общественного совета при региональном главке, председатель Самарского областного Союза журналистов России Ирина Цветкова и заместитель начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Ирина Тарпанова.

После торжественной церемонии награждения, на которой организаторы мероприятия вручили победителям областного конкурса благодарности, подарки и сувениры, для ребят и их родителей провели экскурсию, познакомив с обширной коллекцией музея.

На выставке ребята и их родители с большим интересом слушали экскурсовода Оксану Игнашову – заведующую отделом музейной педагогики и детского творчества Художественного музея, задавали интересующие их вопросы и делали фото на память.

Завершилось мероприятие проведением мастер-класса по коллажированию, под руководством Анны Сливковой – сотрудником отдела музейной педагогики и детского творчества Художественного музея, представителем Союза художников России.

Ирина Цветкова отметила: «Данный конкурс – это попытка взглянуть на сложный мир взрослых глазами ребенка, своего рода творческое переосмысление служебных будней родителей. Стоит отметить, что проведение подобных мероприятий становится доброй традицией, направленной, в конечном итоге, на формирование положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел».