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В Самарской области начался второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый 2023»

7 октября 2023 11:03
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В Самарской области начался второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый 2023»

Сегодня начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2023», который продлится до 16 октября включительно.

Победители каждого этапа определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Принять участие в голосовании и поддержать лучшего участкового уполномоченного полиции может любой желающий.

В первом этапе онлайн-голосования сформировалась тройка лидеров, получивших наибольшее количество голосов жителей области:

- участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Виталий Михайлин;
- участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Красноярскому району майор полиции Юрий Егоров;
- участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Александр Сурков.

Чтобы принять участие в онлайн-голосование второго этапа конкурса, необходимо зайти в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области ( https://63.мвд.рф/народный-участковый-2023.-второй-этап ) и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать именно того участкового уполномоченного полиции кого вы считаете лучшим.

Для того, чтобы вы узнали всё об участковых принимающих участие в конкурсе мы разместили информацию о них в том же разделе.

А победитель, выбранный онлайн-голосованием именно вами, будет представлять Самарскую область на заключительном федеральном этапе конкурса, который также пройдет в форме интерактивного опроса.

И награждение самого народного участкового полиции России, и вручение главного приза состоится в МВД России в торжественной обстановке в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции.
 

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