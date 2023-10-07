В Самарской области начался второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый 2023»

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Сегодня начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2023», который продлится до 16 октября включительно.



Победители каждого этапа определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Принять участие в голосовании и поддержать лучшего участкового уполномоченного полиции может любой желающий.



В первом этапе онлайн-голосования сформировалась тройка лидеров, получивших наибольшее количество голосов жителей области:



- участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Виталий Михайлин;

- участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Красноярскому району майор полиции Юрий Егоров;

- участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Александр Сурков.



Чтобы принять участие в онлайн-голосование второго этапа конкурса, необходимо зайти в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области ( https://63.мвд.рф/народный-участковый-2023.-второй-этап ) и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать именно того участкового уполномоченного полиции кого вы считаете лучшим.



Для того, чтобы вы узнали всё об участковых принимающих участие в конкурсе мы разместили информацию о них в том же разделе.



А победитель, выбранный онлайн-голосованием именно вами, будет представлять Самарскую область на заключительном федеральном этапе конкурса, который также пройдет в форме интерактивного опроса.



И награждение самого народного участкового полиции России, и вручение главного приза состоится в МВД России в торжественной обстановке в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции.

