В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя

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Оформить карту можно детям от 6 до 14 лет, она доступна к заказу с 1 декабря в отделениях ВТБ. По аналогии со взрослой, детскую карту жителя можно использовать как обычную банковскую, а также в качестве льготного проездного, ключа от домофона, а в перспективе – пропуска в школу.

Эмиссия детской карты является продолжением основного проекта «Карта жителя Самарской области». Она привязывается к счету одного из родителей. Это позволяет контролировать траты ребенка и устанавливать лимит на расходы.

Проект «Карта жителя Самарской области» поддерживает Правительство региона, банки-партнеры и платежная система «Мир». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость цифровизации в регионе для повышения доверия населения к власти, а также обеспечения качественного обслуживания.

Карта объединяет транспортные, социальные и сервисные функции, а также полис обязательного медицинского страхования. В проекте участвует более 150 региональных организаций, включая спортивные и торговые компании.

«Сейчас по проекту карты жителя Самарской области доступен целый ряд сервисов. Мы активно развиваемся и имеем много планов, включая улучшение механизмов использования карты в повседневной жизни. Мы стремимся сделать карту семейной, чтобы ей пользовались не только взрослые, но и дети», – прокомментировал заместитель директора ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков.

«Это новый продукт, который мы планируем развивать в партнерстве со школами региона. Мы хотим сделать карту не только платежным инструментом, но и пропуском, а также обеспечить возможность оплаты школьного питания. Проект активно развивается: растёт число партнеров, увеличивается аудитория пользователей. С начала массовой эмиссии мы уже выпустили в регионе более 230 тысяч карт жителя», – сообщил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка Максим Папков.

Карта жителя Самарской области является полноценной именной банковской картой. На нее можно зачислять социальные выплаты, пенсию и заработную плату. К ней уже подключена программа лояльности платежной системы «Мир». Ежемесячно за ее оформлением в местные отделения обращается более трех тысяч человек.

Проект «Карта жителя Самарской области» на базе банковской карты национальной платёжной системы «Мир» реализуется в регионе с 2021 года.

Фото: ДИТиС