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В Самарской области начала работать «Горячая линия» «Антиконтрафакт»

12 мая 2021 15:16
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Главная ее цель - борьба с нелегальным оборотом промышленной продукции.

В Самарской области начала работать «Горячая линия» «Антиконтрафакт» с единым федеральным номером – 88003335112. Главная ее цель - борьба с нелегальным оборотом промышленной продукции.

Горячая линия «Антиконтрафакт», станет одним из механизмов общественного контроля, который позволяет в режиме реального времени отслеживать факты реализации продукции, находящейся в незаконном обороте.

Проект инициирован Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» при поддержке Экспертного Совета при Государственной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории России.

Незаконный оборот промышленных товаров – одна из ключевых проблем российской экономики. Новыми факторами роста нелегального оборота, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, стали пандемия COVID-19, падение реальных доходов населения на 3% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, по данным Росстата, переход потребителей в сферу интернет-торговли и увеличение объема поставок контрафакта и фальсификата из стран Азии.

Работа по предупреждению незаконного оборота промышленной продукции ведется и в нашей области. Так в регионе уже не первый год работает Комиссия по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области. Областная комиссия была сформирована во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина. Среди ее задач - координация деятельности органов власти разного уровня по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции (в том числе контрафактной), мониторинг и оценка ситуации в этой сфере.

Задачами «Горячей линии» являются защита прав потребителей и легальных производителей, содействие правоохранительным и контролирующим органам в деле противодействия незаконному обороту промышленных, в том числе потребительских товаров, отстаивание интересов правообладателей, защита интеллектуальной собственности и авторских прав.  

Горячая линия «Антиконтрафакт» должна стать механизмом и связующим звеном для объединения усилий государства, граждан и бизнеса в борьбе с распространением нелегальной и поддельной промышленной продукции», - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

«Горячая линия» «Антиконтрафакт» удобный сервис с единым федеральным номером для обращений организаций и граждан по любым вопросам незаконного оборота продукции на территории всей страны.

Теги: «Антиконтрафакт» горячая линия

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