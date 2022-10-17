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В Самарской области набирает популярность такая мера соцподдержки, как социальный контракт

17 октября 2022 19:42
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Социальный контракт – это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации, с невысоким достатком.

В Самарской области становится все более популярной такая мера соцподдержки, как социальный контракт. Наш регион – один из первых в стране, где ее начали внедрять. С 2010 года ею воспользовались более 30,5 тыс. семей области.

Социальный контракт – это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации, с невысоким достатком. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержку на каждом этапе.

Семья Людмилы Плигиной из города Похвистнево оценила эффективность соцконтракта. Людмила работает бухгалтером, воспитывает двоих детей. Благодаря социальному контракту она смогла организовать у себя в городе небольшой фитнес-зал. По совету подруги обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения. Когда все документы были собраны, проект был одобрен, она получила финансовую поддержку на осуществление предпринимательской деятельности по направлению джампинг (кардиотренировки на батуте). В качестве тренера она работала и раньше, когда вела занятия по шейпингу, но это было скорее хобби, а не источником дополнительного заработка. Выплата по соцконтракту позволила Людмиле Плигиной приобрести 11 батутов, 10 дорожек, массажные ролики, музыкальную колонку и весы, оплатить аренду помещения. Кроме того, она прошла специальное обучение.

Новое дело очень вдохновляет, и Людмила продолжает его развивать: дополнительно закупила еще 12 батутов, чтобы все желающие могли посещать ее зал. Тренировки проходят в ФОК «Салют». Людмила Плигина уверена, что ее занятия объединяют людей в совместном досуге. Сейчас она успешно совмещает работу бухгалтером и тренерскую работу в зале, с момента заключения социального контракта доход семьи вырос.

 

Фото:  скриншот видео

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