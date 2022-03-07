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В Самарской области набирает обороты ежегодная акция МВД России «8 марта – В каждый дом», в рамках которой полицейские вместе с общественниками поздравляют прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским днем.



В Большечерниговском и Челно-Вершинском районах полицейские совместно с общественниками посетили многодетные семьи. Гости поздравили мам с первым весенним праздником, пожелали им счастья, крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и подарили им цветы и сладкие подарки. В завершении встреч стражи правопорядка вручили взрослым и детям памятки с информацией о том, как защититься от киберпреступлений, а также напомнили детям о безопасности дома и в школе. Семьи поблагодарили полицейских за оказанное внимание и подарки.



В Новокуйбышевском, Похвистневском, Борском районах сотрудники полиции совместно с общественниками посетили семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Стражи правопорядка принимают непосредственное участие в жизни родственников погибших коллег, оказывают помощь и поддержку.



Сотрудники полиции и общественники поздравили женщин с наступающим праздником, вручили памятные подарки и цветы, пожелали душевного спокойствия, любви, красоты, счастья и весеннего настроения. Женщины были тронуты оказанным вниманием и поблагодарили гостей за оказываемую поддержку.



В Жигулевском и Похвистневском районах сотрудники полиции навестили воспитанниц и педагогов школ-интернатов и подшефных социально-реабилитационных центров. Полицейские выразили слова благодарности и поздравления учителям и воспитателям. Гости пожелали детям здоровья, счастья, добра и вручили сладкие подарки, чему дети были очень рады. Также инспекторы напомнили ребятам о строгом соблюдении ПДД и правильном поведении в быту. Дети, в свою очередь, поделились своими достижениями и поблагодарили полицейских за внимание.



Сотрудники МО МВД России «Кинельский» совместно с представителями Общественного совета навестили женщин, чьи мужья находятся в служебных командировках на Северном Кавказе. Гости выразили им слова поддержки и признательности, а также подарили прекрасным дамам букеты весенних цветов и сладкие подарки. Женщины поблагодарили полицейских за оказанное внимание и заботу.



В Сергиевском и Приволжском районах участковые уполномоченные полиции совместно с общественниками подготовили сюрприз местным жительницам: они вышли на улицы районов. Полицейские напомнили им о мерах безопасности в быту и на улицах и, конечно же, поздравили с 8 марта и вручили цветы и подарки. Представители Общественного совета пожелали всем женщинам крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения. Местные жительницы от души поблагодарили полицейских и общественников за поздравления и позитивные эмоции в предпраздничные дни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО