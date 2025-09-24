Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых

24 сентября 2025 13:58
54
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых

Министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области. На встрече обсудили результаты работы Движения Первых в первой половине 2025 года и планы на текущий год. В заседании приняли участие члены совета, руководители профильных ведомств, а также активисты Движения. В режиме ВКС к совещанию подключились главы муниципальных образований региона.

Движение Первых, созданное в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, является самым масштабным объединением детей и молодёжи в стране. В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей. 

«Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Самарской области, членов регионального координационного совета осуществляют свою деятельность 37 местных и 1 025 первичных отделений Движения Первых. Продолжается работа с дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики. Разумеется, в тех учреждениях, где активно занимаются дети и молодежь», - рассказал министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

В настоящее время в регионе функционируют 28 Центров Первыхмолодёжных пространств для встреч и совместного творчества активистов Движения. Для решения задачи по охвату всех территорий, главам муниципальных образований, где эта работа ещё не начата, поручено оказать содействие в выделении помещений.

Дополнительную поддержку окажет проект «Флагманы возможностей», в рамках которого Центры получат необходимое оборудование и мебель. Проект реализуется при поддержке федерального офиса Движения Первых. Самарская область стала пилотным регионом, где реализуется такая инициатива. «Уверен, что это станет отличным подспорьем, особенно в маленьких и отдалённых районах. И Центры станут точками притяжения для ребят», - подчеркнул Владимир Усов. Таким, например, стало уличное пространство в Волжском районе. Ещё одно пространство готовится к открытию в Октябрьске, там удалось предусмотреть оформление тематического пространства Первых на «Алее мечты» в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, советник Губернатора по молодёжной политике Кристина Гнатюк Движение Первых реализует в регионе десятки всероссийских и региональных программ.

«В этом году запланировано более 60 событий по разным направлениям: от волонтерства и искусства до беспилотного спорта», - сказала советник. В их числе – Всероссийский проект «Первая помощь», где совместно с организациями «Российский красный крест» и «Волонтёры-медики» планируется обучить навыкам доврачебной помощи более 2000 человек. В рамках программы «Мы – граждане России!» свои первые паспорта до конца года получат более 4000 подростков. Кроме того, как пилотный регион проекта «Первые в науке», Самарская область откроет 20 научных клубов для молодых исследователей по трём направлениям: «Юные техники» (робототехника и 3D-моделирование), «Юные программисты», «Юные натуралисты».

Активно ведется работа по вовлечению подрастающего поколения в патриотическую повестку. Ежегодно реализуется проект «Хранители истории», в рамках которого ребята изучают памятные места своей малой Родины, ухаживают за памятниками и несут почётные караулы. А творческие Хранители смогут проявить себя в региональном конкурсе «Шеврон форму красит». Лучшие пять команд получат шевроны по своим наброскам.

Осенью стартуют новые проекты, поддержанные Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым: форум патриотического воспитания «Герои нашего времени», фестиваль «Мой первый КВН», школа медиа-центров «Движение в кадре» и программа «Навигаторы будущего» по подготовке молодых вожатых.

Самарские активисты демонстрируют высокие результаты на всероссийском уровне. Победу в проекте «МедиаПритяжение» одержала Анна Иванова из Сергиевского района. Максим Епифанов из Отрадного вышел в финал чемпионата «Пилоты Будущего». Отряд «НашеВремя» из Богатовского района в составе сборной Приволжского федерального округа завоевал второе место в финале игры «Зарница 2.0» в Волгограде, а семья Шваловых-Мусиных представила область на «Семейной зарнице».

От лица Совета Первых – детского совещательного органа выступил Евгений Барышев, активист из Исаклинского района. Текущий созыв уже завершил работу, сейчас идет отбор новых активистов, которые будут создавать инициативы и представлять интересы ребят из своих муниципалитетов на региональном уровне. Евгений рассказал собравшимся о том, что ими был разработан типовой план работы Совета Первых.

Владимир Усов поблагодарил администрации муниципалитетов, а также руководителей местных и первичных отделений за активное участие в организации работы Движения на местах. Министр отметил инициативность и неравнодушное отношение к делу и подчеркнул, что важно консолидировать усилия по развитию молодёжной политики в регионе.

«Это позволяет нам объединять усилия для создания единого воспитательного пространства», – резюмировал Владимир Усов.

В завершении встречи министр пригласил участников встречи принять участие в XIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Регистрация в волонтёрский корпус открыта до 25 сентября по ссылке (http://vk.cc/cNeNqt).

