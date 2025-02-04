В Самарской области на базе первого Семейного МФЦ работает «Академия эффективных пап»

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Научиться общаться с ребенком и стать для него другом самарским мужчинам помогает «Академия эффективных пап». Она была создана несколько лет назад для одиноких отцов, чтобы помочь им в воспитании детей. С прошлого года, в рамках Семейного МФЦ, программа расширена. Теперь сюда приходят за знаниями и опытом и папы, воспитывающие детей в полных семьях. Методика, разработанная самарскими специалистами, вошла в топ лучших на федеральном уровне.

В прошлом году за помощью в Академию обратился Алексей из Самары. Он столкнулся с трудностями в общении с дочкой. «Мы с супругой воспитываем ребенка. Дочке 4 года, она непоседа, часто капризничает, и мы решили обратиться в центр, - рассказывает Алексей. - Интересные занятия были, а главное- полезные. Теперь отношения складываются лучше. Я решил в этом году еще раз обратиться и записался на курс, потому что дочка подрастает, и, соответственно, интересы меняются».

Основные вопросы, обсуждаемые на группе, — особенности развития и потребности детей разного возраста, способы выстраивания бесконфликтного общения со своим ребенком, трудности поведения и работа с ними. Совместно с психологом участники группы обсуждают, как поступать в сложных ситуациях, и как повысить свое собственное ресурсное состояние, как принять «особенного» ребенка, стать родным для приемного и др.

Еще один участник группы - Денис. У него возникли сложности в общении с приёмным ребёнком, которого взяли в семью в 5-летнем возрасте. Когда понял, что сам не справляется, обратился в «Академию эффективных пап». Специалисты помогли разобраться в своих чувствах, подсказали, как правильно действовать. «Сейчас отношения в семье стали более гармоничными и меньше конфликтных ситуаций у нас возникает, легче стало», - делится Денис.

За время работы Академии ее «выпускниками» стали уже более 60 человек. Курс рассчитан на 3 месяца. Занятия проходят вечером. Отцам помогают получить новые умения, освоить азы педагогического мастерства, больше узнать о здоровье и факторах эмоционального благополучия ребенка. Изменения после участия пап в программе видят все близкие.

«Не случайно эта практика реализуется на базе Семейного МФЦ. Деятельность этой организации направлена на то, чтобы семьи всецело, комплексно получали все необходимые услуги в одном месте, - поясняет Александр Постников, директор Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа. - На сегодняшний день Академию посещают не только одинокие папы, но и папы из многодетных, замещающих семей. И действительно это дает результаты. Сами мамы говорят о том, что мужья стали больше внимания уделять детям, у них появляются общие интересы и совместные занятия».

Первый Семейный МФЦ открылся в конце прошлого года в Самаре. Здесь можно решить любой вопрос, касающийся семьи: социальные выплаты, медицина, образование, здравоохранение, помощь в трудоустройстве и т.д. За день через специалистов Семейного МФЦ могут пройти до 155 человек. За помощью обращаются не только родители с детьми, но и бабушки, дедушки и другие родственники. Теперь не нужно тратить время на посещение разных инстанций — все вопросы можно решить в одном месте.

Напомним, что Губернатор Вячеслав Федорищев 2025 год объявил Годом многодетной семьи и Семейный МФЦ — это новый этап государственной помощи семьям с детьми, предполагающий комплексный подход, универсальность и оперативность. В июне такой же центр появится в Чапаевске.

Фото – «Волжская коммуна».