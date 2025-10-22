В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.

144

Об этом в своем телеграм-канале написал депутат собрания представителей Волжского района Вячеслав Муртазин.

По его словам, губернатор Вячеслав Федорищев распорядился организовать структуру, которая будет мониторить «информационное поле» и в случае необходимости обращаться в полицию и прокуратуру но поводу публикаций «недобросовестных СМИ и блогеров», пишет Самарская газета.

— По словам губернатора необходимость создания такого органа обусловлена деятельностью финансово-промышленных групп, которые, используя свои финансовые ресурсы, ведут недобросовестную информационную политику с целью дискредитации правительства Самарской области и самого губернатора, — пишет депутат.