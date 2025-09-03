В Самарской области многодетные семьи получают выплаты для школьников и студентов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Подросткам хотят запретить делать татуировки
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области многодетные семьи получают выплаты для школьников и студентов

3 сентября 2025 10:18
157
В Самарской области многодетные семьи получают выплаты для школьников и студентов

С 2025 года в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, который ранее обещал совершенствовать и расширять социальную помощь семьям с детьми, начали действовать несколько мер финансовой поддержки семей с детьми. Одной из них стала частичная компенсация стоимости обучения в вузе или ССУЗе одного из детей в многодетной семье. Эта форма помощи предоставляется в рамках региональной составляющей национального проекта «Семья». 

Всего в настоящее время в Самарской области семьям с детьми предоставляется 40 мер государственной поддержки. Выплаты и пособия родители получают, начиная с ранних сроков беременности женщины и заканчивая совершеннолетием ребенка.  Всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей — основные направления национального проекта «Семья», который реализуется по решению Главы государства Владимира Путина.

Размер компенсации составляет 50% от фактически оплаченной суммы за очное обучение в учреждении профессионального образования. Получить компенсацию может один из родителей или сам ребенок, с которым заключен договор на оказание образовательных услуг. Заявление можно подать на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области https://minsocdem.samregion.ru/portal до 31 декабря 2025 года. Компенсация предоставляется за оплату 2024/2025 учебного года. В дальнейшем ее можно будет получать за каждый учебный год после его завершения. 

С начала действия данной меры поддержки поступило почти 300 заявлений, в том числе восемь — от многодетных семей Большечерниговского района.

Такую компенсацию, например, оформила многодетная семья Мешковых из села Большая Черниговка. Мама Анастасия сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Глава семьи Андрей служит в Росгвардии. В семье воспитываются двое сыновей и дочка. Старшая, Кристина, сейчас учится на платном отделении Самарского государственного экономического университета.

«Мне позвонили из контакт-центра министерства и рассказали о новой мере поддержки — компенсации за учебу в вузе, объяснили, как ее оформить. Я подала заявление на социальном портале, а потом предоставила оригиналы документов в соцзащиту. Деньги поступили быстро. Это очень хорошая поддержка, ведь часть средств мы уже направили на оплату обучения дочери на следующий год», - рассказала многодетная мама Анастасия Мешкова.

Также многодетная семья Мешковых получила выплату на приобретение школьной и спортивной формы среднему сыну – Максиму. Данная мера поддержки второй год подряд помогает собрать ребёнка в школу. «Выплату было оформить просто: я подала заявление на портале «Госуслуги», прикрепила справку из школы — и всё. Деньги поступили буквально через неделю после одобрения. Сразу купили всё необходимое — рубашки, брюки, обувь, канцтовары. Всё выбирали вместе с сыном», - делится Анастасия.

При подаче заявления в электронном виде большая часть сведений запрашивается в автоматизированном режиме в рамках межведомственного взаимодействия. От заявителя требуется прикрепить только один документ — фото или скан справки об обучении ребенка из школы.

«Еще в августе, когда школьники отдыхают, родители уже начинают подготовку: покупают форму, канцтовары и всё, что потребуется ребенку в течение учебного года. Для многодетных семей это серьезная нагрузка на бюджет. Облегчить ее призвана ежегодная денежная выплата на каждого школьника. Она пользуется большой популярностью. Только в нашем районе на сегодняшний день подано более 400 заявлений», - подчеркнула инспектор Главного управления социальной защиты населения Южного округа по м.р. Большечерниговский  Светлана Ворламова.

Фото из личного архива семьи Мешковых.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
44
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
105
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
159
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
189
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
376
Весь список