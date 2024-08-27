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В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников

27 августа 2024 13:57
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В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников

В Самарской области проживает более 33 тысяч многодетных семей. В этом году им предоставляется 38 мер социальной поддержки. Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям, предоставляемым в том числе и в рамках национального проекта «Демография», семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе – от рождения ребенка до начала его взрослой жизни. До 31 октября 2024 года многодетные родители могут получить новую меру социальной поддержки – выплату на приобретение школьной и спортивной формы на каждого ребенка в размере 11 000 рублей.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что многодетность должна стать нормой и образом жизни для всех народов России, а сбережение и преумножение народа – главные задачи государства. Поэтому 2024 год Глава государства объявил Годом Семьи. На улучшение демографической ситуации в стране, повышение качества жизни семей с детьми направлен национальный проект «Демография», а в 2025 году стартует новый национальный проект «Семья».

В Самарской области уделяется самое пристальное внимание созданию условий для благополучия семей с детьми, оказанию им мер поддержки. Напомним, что на проектирование и строительство объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, спорта, а также культуры в 2024 году дополнительно из регионального бюджета будет направлено 603 млн. рублей. Такое решение было ранее принято по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева на основе наказов граждан.

Подать заявление на получение ежегодной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы можно на портале «Госуслуги» или в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Подробнее можно узнать, позвонив в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8 800 100 56 61.

В самарской семье Никиты и Феодосии Семеновых ждут пополнения - скоро на свет появится одиннадцатый ребенок. Свой семейный очаг Феодосия Андреевна и Никита Иванович строят, ориентируюсь на православные традиции и устои. Как признаются родители, государство оказывает существенную помощь в виде мер соцподдержки. «Единое пособие есть у нас, есть много других выплат. Также ежемесячная компенсация за проезд школьников, выплата на третьего и последующих детей до 3 лет, компенсация расходов на оплату ЖКУ. Вот эти пособия - основные, которыми мы пользуемся. Конечно же, это огромная поддержка нам, нашей семье», - делится Феодосия Семёнова.

Уважение и забота друг о друге – главные жизненные ориентиры для большой и дружной семьи Семёновых. Феодосия Андреевна награждена Патриаршим знаком материнства, имеет Знак отличия «Материнская доблесть», а вместе Никита Иванович и Феодосия Андреевна награждены Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей».

«Многодетные семьи для нас всегда в приоритете - мы принимаем их всегда вне очереди, всегда рады помочь, подробно проконсультировать, выехать к ним, если вдруг не получается самостоятельно приехать к нам в управление соцзащиты», - рассказывает начальник отдела контроля управления по Промышленному району Главного управления соцзащиты населения Самарского округа Екатерина Кузьмина.

Новой выплатой на приобретение школьной и спортивной формы планирует воспользоваться многодетная мама из села Красносамарское Кинельского района Надежда Акакина. «Я подала заявку через Госуслуги на получение выплаты к новому учебному году, заявление пока рассматривается. В нашей семье один школьник, сын пойдет в третий класс. Двое младших – 3,5 года и 1 год. В сентябре ожидаем рождение четвертого малыша, - говорит мама Надежда. - Конечно, помощь государства не будет лишней. На 11 тысяч рублей – если покупать экономно, только необходимое, не распыляясь по мелочам, – можно собрать ребенка в школу».

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