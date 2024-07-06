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В Самарской области многодетную семью сотрудника полиции поздравили с праздником – Днем семьи, любви и верности

6 июля 2024 11:19
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В Самарской области многодетную семью сотрудника полиции поздравили с праздником – Днем семьи, любви и верности

Многодетной матери в День Семьи, любви и верности вручили почётный знак отличия «Материнская доблесть» II второй степени.

Старший специалист отдела по работе с личным составом У МВД России по городу Тольятти Алексей Сярдин и его супруга Татьяна воспитывают пятерых творческих детей.

Ребята занимаются в ансамбле народной песни и танца, а в копилке юных артистов награды и достижения за участие в городских и областных, конкурсах и фестивалях.

От имени главы города Тольятти супругов Сярдиных пригласили на концерт, посвящённый празднику, где многодетные семьи города получили поздравления от руководителя департамента культуры Марины Козловой. «Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным 2024-й год объявлен Годом семьи. В Тольятти практически ежедневно проходят мероприятия, где мы чествуем и любуемся крепкими и счастливыми семьями. Они вдохновляют, на них хочется смотреть, им хочется подражать!», – обратилась к участникам мероприятия Марина Александровна.

В день праздника вручили награды и почетные грамоты семьям, для которых сохранение семейных ценностей стало делом всей жизни. Татьяне Сергеевне Сярдиной вручили почётный знак отличия «Материнская доблесть» II второй степени.

Многодетная семья поздравляет всех с праздником и желает благополучия, и пусть ваши сердца всегда переполняет нежность и любовь!

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