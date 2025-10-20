В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты гендиректоров составила 150 тыс. рублей

356

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили, как изменился спрос на СЕО, какие навыки ожидают компании от топ-менеджеров и какие заработные платы готовы им предложить.



Какие компании ищут гендиректоров



С января по сентябрь в России компании в поиске генеральных директоров открыли почти 6 тыс. вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий снизилось на 6%. Чаще всего директоров в этом году искали компании, оказывающие услуги бизнесу (11% вакансий), из строительной отрасли (7%), ИТ (6%), финансового сектора и розничной торговли (по 5%).

Основной спрос на СЕО сконцентрирован в Москве – на столицу приходится каждая третья вакансия (32%) в стране. На втором месте Санкт-Петербург, где для директоров было открыто 490 предложений или 8% от общего спроса. В пятерку регионов также вошли Краснодарский край (4%), Свердловская область (4%), Московская область (3%). В Самарской области для топ-менеджеров было открыто 135 вакансий, что составляет 2% от общего спроса.

Интересно, что в 15% вакансий компании рассматривали кандидатов на должность СЕО и в других городах, предлагая или ожидая готовность к релокации. При этом сами кандидаты готовы к переезду даже больше, чем сегодня предлагает рынок: в каждом втором резюме (53%) они указали готовность к релокации.



Повышение требований для топ-менеджмента



В вакансиях для СЕО компании, как минимум, ожидают от кандидатов базовых навыков: умения управлять командой, мыслить стратегически, брать ответственность, контролировать бизнес-процессы, а также гибкость и организаторские навыки.



В ИТ-секторе во второй половине 2025 года большинство ИТ-компаний планируют повысить требования к компетенциям руководителей — как техническим, так и гибким. Рост требований во многом объясняется сочетанием трех факторов. Во-первых, стремительным развитием технологий и ИИ, которое требует от руководителей умения быстро перестраивать процессы и адаптировать команды к изменениям рынка. Во-вторых, на ситуацию влияет острый дефицит квалифицированных управленцев: 65% ИТ-компаний отмечают, что им не хватает специалистов с нужными компетенциями, а 66% сталкиваются с завышенными ожиданиями по зарплате. Наконец, конкуренция за проекты и талантливых сотрудников стала настолько высокой, что именно управленец сегодня определяет эффективность бизнеса и способность команды оставаться мотивированной.

Согласно опросу hh.ru, работодатели ИТ-сектора особенно ценят у руководителей лидерство и умение вдохновлять команду — об этом заявили 83% респондентов. Стратегическое мышление также входит в число ключевых требований (78%), ведь без него невозможно выстраивать долгосрочные цели. Немаловажными остаются гибкость и адаптивность (64%), умение работать в условиях неопределенности (65%), а также цифровая грамотность, необходимая для эффективного управления современными проектами (43%).



«Важна не только техническая экспертиза, но и умение выстраивать коммуникации, вести проекты, внедрять культуру самообразования», - отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.



Какие зарплаты предлагают топ-менеджменту



Медиана зарплатных предложений для директоров за 9 месяцев в России составила 163,8 тыс. рублей. За год она снизилась на 7%. Среди регионов самые высокие заработные платы СЕО готовы предложить в Москве – 260 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 209,7 тыс. рублей, Чувашии – 200 тыс. рублей, Сахалинской области – 197,5 тыс. рублей, Нижегородской области – 182,5 тыс. рублей. В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты гендиректоров составляет 150 тыс. рублей.