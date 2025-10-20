Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты гендиректоров составила 150 тыс. рублей

20 октября 2025 10:46
356
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили, как изменился спрос на СЕО, какие навыки ожидают компании от топ-менеджеров и какие заработные платы готовы им предложить.
 

Какие компании ищут гендиректоров
 

С января по сентябрь в России компании в поиске генеральных директоров открыли почти 6 тыс. вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий снизилось на 6%. Чаще всего директоров в этом году искали компании, оказывающие услуги бизнесу (11% вакансий), из строительной отрасли (7%), ИТ (6%), финансового сектора и розничной торговли (по 5%). 

Основной спрос на СЕО сконцентрирован в Москве – на столицу приходится каждая третья вакансия (32%) в стране. На втором месте Санкт-Петербург, где для директоров было открыто 490 предложений или 8% от общего спроса. В пятерку регионов также вошли Краснодарский край (4%), Свердловская область (4%), Московская область (3%). В Самарской области для топ-менеджеров было открыто 135 вакансий, что составляет 2% от общего спроса.

Интересно, что в 15% вакансий компании рассматривали кандидатов на должность СЕО и в других городах, предлагая или ожидая готовность к релокации. При этом сами кандидаты готовы к переезду даже больше, чем сегодня предлагает рынок: в каждом втором резюме (53%) они указали готовность к релокации.
 

Повышение требований для топ-менеджмента
 

В вакансиях для СЕО компании, как минимум, ожидают от кандидатов базовых навыков: умения управлять командой, мыслить стратегически, брать ответственность, контролировать бизнес-процессы, а также гибкость и организаторские навыки.
 

В ИТ-секторе во второй половине 2025 года большинство ИТ-компаний планируют повысить требования к компетенциям руководителей — как техническим, так и гибким. Рост требований во многом объясняется сочетанием трех факторов. Во-первых, стремительным развитием технологий и ИИ, которое требует от руководителей умения быстро перестраивать процессы и адаптировать команды к изменениям рынка. Во-вторых, на ситуацию влияет острый дефицит квалифицированных управленцев: 65% ИТ-компаний отмечают, что им не хватает специалистов с нужными компетенциями, а 66% сталкиваются с завышенными ожиданиями по зарплате. Наконец, конкуренция за проекты и талантливых сотрудников стала настолько высокой, что именно управленец сегодня определяет эффективность бизнеса и способность команды оставаться мотивированной.

Согласно опросу hh.ru, работодатели ИТ-сектора особенно ценят у руководителей лидерство и умение вдохновлять команду — об этом заявили 83% респондентов. Стратегическое мышление также входит в число ключевых требований (78%), ведь без него невозможно выстраивать долгосрочные цели. Немаловажными остаются гибкость и адаптивность (64%), умение работать в условиях неопределенности (65%), а также цифровая грамотность, необходимая для эффективного управления современными проектами (43%).
 

«Важна не только техническая экспертиза, но и умение выстраивать коммуникации, вести проекты, внедрять культуру самообразования», - отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.
 

Какие зарплаты предлагают топ-менеджменту
 

Медиана зарплатных предложений для директоров за 9 месяцев в России составила 163,8 тыс. рублей. За год она снизилась на 7%. Среди регионов самые высокие заработные платы СЕО готовы предложить в Москве – 260 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 209,7 тыс. рублей, Чувашии – 200 тыс. рублей, Сахалинской области – 197,5 тыс. рублей, Нижегородской области – 182,5 тыс. рублей. В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты гендиректоров составляет 150 тыс. рублей.

