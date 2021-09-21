В Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается

Я нашел ошибку
Главные новости:
Федеральная налоговая служба продолжает реализацию проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах.
О необходимости применения контрольно-кассовой техники на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах
В Самаре заболели 224 человека.
524 случая коронавируса подтверждены в регионе за прошедшие сутки
Новый тротуар обустроили по просьбам местных жителей.
БКД: благодаря нацпроекту в Чубовке построили тротуар в два с половиной километра
Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В Сызрани задержана группа иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков 
Сад Баланса сочетает природное и культурное начало. Для озеленения разработан специальный дендроплан.
В Самаре на территории, прилегающей к Филиалу Третьяковской галереи, появился «Сад Баланса»   
Ввести детский сад в эксплуатацию собираются до конца этого года.
В селе Красный Яр возводят детский сад на 250 мест
Сотрудники «Испытательного центра контроля качества питьевой и природной воды» ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети.
Специалисты «РКС-Самара» контролируют и оценивают воду по 50 показателям
Игра Кубка России "Знамя" – "Крылья Советов" пройдет 22 сентября.
"Крылья Советов" отправились в Ногинск на матч Кубка России
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.33
0.77
EUR 85.88
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается

21 сентября 2021 13:26
140
В Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается

Итоги проверок исправности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел 20 сентября 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.  

Вопросам безопасной эксплуатации газового оборудования в Самарской области уделяется первоочередное внимание. Одна из мер по предупреждению происшествий, связанных с отравлением угарным газом – ежегодные месячники по проверке и техническому обслуживанию газового оборудования, установленного в квартирах и жилых домах. 

В своем докладе министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов сообщил, что причины более 95% инцидентов связаны с нарушениями условий эксплуатации внутридомового газового оборудования, состоянием дымовых и вентиляционных каналов. 

Специалисты газоснабжающих организаций способны в считаные минуты выявить такие неисправности, а в большинстве случаев – устранить их на месте. С начала года по 20 сентября 54 специализированные компании провели проверки по 582 738 адресам (всего было запланировано проинспектировать работу газовых приборов и устройств по 589 165 адресам). Остаются проблемы, связанные с недопусками специалистов в жилища. Сейчас газовики продолжают рейды, ведут разъяснительную работу о необходимости профилактики и своевременного эксплуатационного обслуживания газовых приборов. 

Руководитель государственной жилищной инспекции Виктория Каткова рассказала об итогах месячников по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также по проверке состояния вентиляционных каналов и дымоходов.  

В 2021 году в инспекцию поступило 570 обращений по вопросам нарушения использования и эксплуатации газовых приборов и устройств. По результатам проверок, проведенных специалистами инспекции, выдано 30 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 142 административных дела, объявлено 43 предостережения. 

В рамках месячника инспекцией организованы совместные ежедневные рейды с газовыми службами и управляющими организациями, проверялось не менее 74 многоквартирных домов ежедневно. В общей сложности специалисты инспекции проверили 2 847 многоквартирных домов.

Руководитель инспекции напомнила, что акты обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов являются неотъемлемой частью паспорта готовности МКД к осенне-зимнему периоду. Ответственность за эти работы лежит на управляющих компаниях. По итогам проведенных министерством проверок было выявлено и отправлено на доработку 312 паспортов, в которых отсутствовали акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов. В настоящее время эти нарушения устранены. 

Виктория Каткова доложила также об информационно-разъяснительной работе, которую ведут специалисты ведомства. Так, с участием сотрудников госжилинспекции разработаны инструкция по безопасному использованию газового оборудования в быту, памятка о том, как отличить мошенника от сотрудника специализированной организации, памятка «Плановая проверка газового оборудования и вентиляционных каналов». 

Председатель регионального Правительства отметил, что в Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается. В текущем году зафиксировано на 20% меньше таких случаев, чем в прошлом. В 2020 году количество инцидентов с отравлением угарным газом, причиной которых стали неисправности в работе газового оборудования, также существенно снизилось по сравнению с 2019-м годом.

«Это неплохая динамика. При пристальном внимании к этому вопросу муниципалитетов, управляющих компаний, Государственной жилищной инспекции, министерства экономики и жилищно-коммунального хозяйства удается снизить число инцидентов, сохранить человеческие жизни, избежать крупных происшествий. Необходимо продолжить совместные усилия, постоянно держать эту тему на контроле», - подчеркнул, подводя итоги обсуждения вопроса, Виктор Кудряшов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
21 сентября 2021  14:00
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
116
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
21 сентября 2021  13:31
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
125
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
21 сентября 2021  10:59
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
277
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
21 сентября 2021  10:43
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
302
В Самарской области завершили третий этап надвижки пролетного строения Волжского моста
21 сентября 2021  10:40
В Самарской области завершили третий этап надвижки пролетного строения Волжского моста
216
Весь список