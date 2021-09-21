В Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается

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Итоги проверок исправности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел 20 сентября 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Вопросам безопасной эксплуатации газового оборудования в Самарской области уделяется первоочередное внимание. Одна из мер по предупреждению происшествий, связанных с отравлением угарным газом – ежегодные месячники по проверке и техническому обслуживанию газового оборудования, установленного в квартирах и жилых домах.

В своем докладе министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов сообщил, что причины более 95% инцидентов связаны с нарушениями условий эксплуатации внутридомового газового оборудования, состоянием дымовых и вентиляционных каналов.

Специалисты газоснабжающих организаций способны в считаные минуты выявить такие неисправности, а в большинстве случаев – устранить их на месте. С начала года по 20 сентября 54 специализированные компании провели проверки по 582 738 адресам (всего было запланировано проинспектировать работу газовых приборов и устройств по 589 165 адресам). Остаются проблемы, связанные с недопусками специалистов в жилища. Сейчас газовики продолжают рейды, ведут разъяснительную работу о необходимости профилактики и своевременного эксплуатационного обслуживания газовых приборов.

Руководитель государственной жилищной инспекции Виктория Каткова рассказала об итогах месячников по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также по проверке состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

В 2021 году в инспекцию поступило 570 обращений по вопросам нарушения использования и эксплуатации газовых приборов и устройств. По результатам проверок, проведенных специалистами инспекции, выдано 30 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 142 административных дела, объявлено 43 предостережения.

В рамках месячника инспекцией организованы совместные ежедневные рейды с газовыми службами и управляющими организациями, проверялось не менее 74 многоквартирных домов ежедневно. В общей сложности специалисты инспекции проверили 2 847 многоквартирных домов.

Руководитель инспекции напомнила, что акты обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов являются неотъемлемой частью паспорта готовности МКД к осенне-зимнему периоду. Ответственность за эти работы лежит на управляющих компаниях. По итогам проведенных министерством проверок было выявлено и отправлено на доработку 312 паспортов, в которых отсутствовали акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов. В настоящее время эти нарушения устранены.

Виктория Каткова доложила также об информационно-разъяснительной работе, которую ведут специалисты ведомства. Так, с участием сотрудников госжилинспекции разработаны инструкция по безопасному использованию газового оборудования в быту, памятка о том, как отличить мошенника от сотрудника специализированной организации, памятка «Плановая проверка газового оборудования и вентиляционных каналов».

Председатель регионального Правительства отметил, что в Самарской области количество происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа, год от года снижается. В текущем году зафиксировано на 20% меньше таких случаев, чем в прошлом. В 2020 году количество инцидентов с отравлением угарным газом, причиной которых стали неисправности в работе газового оборудования, также существенно снизилось по сравнению с 2019-м годом.

«Это неплохая динамика. При пристальном внимании к этому вопросу муниципалитетов, управляющих компаний, Государственной жилищной инспекции, министерства экономики и жилищно-коммунального хозяйства удается снизить число инцидентов, сохранить человеческие жизни, избежать крупных происшествий. Необходимо продолжить совместные усилия, постоянно держать эту тему на контроле», - подчеркнул, подводя итоги обсуждения вопроса, Виктор Кудряшов.