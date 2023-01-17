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В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей

17 января 2023 10:47
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В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей

На Крещение в Самарской области будет оборудовано 75 иорданей. В столице региона на открытой воде будет лишь одно место для совершения обряда омовения - на Полевом спуске.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области напоминают о том, что спускаться в воду можно только в местах специально оборудованных для крещенских купаний и проведения обрядов.

Нельзя забывать и о том, что купание детей без сопровождения взрослых категорически запрещено, также запрещается выезд автотранспорта на лед и скопление людей по периметру купальни.

На месте проведения крещенских купаний традиционно будут дежурить спасатели, полицейские и медики. Для желающих окунуться в иордань на Полевом спуске приготовят обогреваемые помещения для переодевания.

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