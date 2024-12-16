В Самарской области из-за метели 16 декабря полностью перекрыли участок трассы М5

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Подробности рассказали в ФКУ "Поволжуправтодор".

С 16 декабря 10:00 и ориентировочно до 14:00 по местному времени в 63-м регионе ограничили движение для всех видов транспорта на участке от 98-го до 129-го километра трассы М5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск Подъезд к г. Оренбург. До этого ограничения касались только грузового и маршрутного транспорта, пишет Сова.



Также продолжает сохраняться ранее введенное ограничение на участке на участке от 889-го до 984-го километра трассы М5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Теперь оно действует для грузовиков и маршрутных транспортных средств.



Кроме того, временно ограничено движение маршруток и грузовиков на трассе Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан.



Причиной стало ухудшение погодные условия, а именно сильный снег, метель и слабая видимость.



Сотрудники Госавтоинспекции попросили учесть данную информацию при планировании поездок и не пользоваться личными автомобилями. А водителям в пути рекомендуется выбрать место для остановки и ночлега.