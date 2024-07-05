В Самарской области хотят открыть дом ремесленника

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В Самарской области обсудили новые стартапы. Центр «Мой бизнес» посетили глава региона Вячеслав Федорищев и гендиректор корпорации «МСП» Александр Исаевич. Они встретились с предпринимателями региона.

Врио губернатора отметил, что встречи с бизнес-сообществом будут регулярными.

— Такой формат мы уже внедрили. Я лично, команда правительства, те, кто взаимодействует по секторам с предпринимательским сообществом, каждый глава муниципального образования каждую пятницу находят достаточное время, чтобы с предпринимателями встретиться и конкретные проблемы решать. Будем опираться на поддержку сильных системных институтов, в первую очередь — Корпорации развития МСП, — заявил глава региона.

Представители бизнес-сообщества представили свои идеи. Одна из них — создание дома ремесленников в Самаре, пишет 63.ру.

Вячеслав Федорищев рассказал о договоренностях с Корпорацией МСП — они позволят бизнесу региона и самозанятым получить дополнительные меры поддержки по финансированию проектов и сбыту произведенных товаров.