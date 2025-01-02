В Самарской области госавтоинспекторы совместно с отрядом «ЮИД» провели профилактическую акцию с автолюбителями

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Сотрудники полиции напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима.

Сотрудники полиции Самарской области регулярно проводят мероприятия, направленные на сокращение количество дорожных аварий.

Так, в Похвистневском районе в рамках акции «Некуда спешить» начальник отделения Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Рамиль Рафиков и отряд ЮИД провели профилактическое мероприятие с водителями.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий в сложных метеорологических условиях сотрудники Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима.

Рамиль Рафиков напомнил жителям района, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленные ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия.

Юные инспектора дорожного движения, в свою очередь, предупредили, что перевозить детей до 12 лет можно только используя специальные удерживающие устройства.

Обращаясь к автолюбителям, старший лейтенант полиции призвал помнить, что сэкономленные минуты на дороге могут стоить участникам дорожного движения жизни.

В завершение мероприятия водителям вручили памятки об особенностях вождения в зимний период и поздравили с новогодними праздниками.