В Самарской области два человека погибли в ДТП на трассе

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Утром в пятницу, 14 апреля, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом 63.RU сообщили местные жители. Они же прислали видео последствий аварии.

— Недалеко от Тольятти кто-то врезался в кирпичную остановку «Поворот на поселок Прибрежный». Машина сгорела. На дороге пожарные машины стоят, — пояснил автор видео.

Информацию о ЧП предоставили в ГУ МЧС России по Самарской области:

— Около 05:19 в Ставропольском районе пикап ВИС 2349 (на базе Lada Granta) столкнулся с остановкой. Автомобиль сгорел, — пояснили в экстренном ведомстве.

К сожалению, в результате аварии погибло два человека. Их личности предстоит установить специалистам.

На месте трагедии работали 6 сотрудников экстренных ведомств и 1 спецмашина.