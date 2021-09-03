Я нашел ошибку
Главные новости:
Шоу студентов было посвящено Году науки и технологий. Именно поэтому было введено новое конкурсное направление - научный слэм.
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами.
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по обеспечению пожарной безопасности
В Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию мужского профессионального волейбола в регионе и клуба «Нова».
Дмитрий Азаров: «Волейбольная «Нова» - клуб, которым гордится самарский регион»
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-31-38).
Российская сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области до конца ночи сохранится гроза, сильный дождь
Большинство школьных автобусов направят в отдаленные сельские поселения.
По поручению Путина губерния получит 20 новых машин скорой помощи и 55 школьных автобусов
Для горожан на ярмарке представлен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включающий сельхозпродукцию от производителей.   
В Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского работает муниципальная ярмарка нового формата
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области до конца ночи сохранится гроза, сильный дождь

3 сентября 2021 19:31
127
Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. До конца ночи и утром 4 сентября местами по Самарской области сохранится гроза, сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует  при грозе:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м. от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
3 сентября 2021  20:38
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
109
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
342
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
308
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
353
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
3 сентября 2021  11:48
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
341
Весь список