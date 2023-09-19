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В Самарской области до 2025 года продлили действие льготных ставок по «упрощенке»

19 сентября 2023 15:20
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Льгота коснется нескольких категорий предпринимателей.

Льготные налоговые ставки продлены для некоторых категорий предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Соответствующий законопроект сегодня был принят депутатами Самарской губернской думы сразу в двух чтениях. С докладом об инструменте поддержки на заседании выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Новый документ предполагает снижение налоговых ставок по УСН в 3 раза.

Так, ставка в размере 2% установлена для предпринимателей, выбравших в качестве налогообложения доходы, и 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом базовые налоговые ставки по УСН составляют 6% и 15% соответственно.

Льгота коснется нескольких категорий предпринимателей. Под их действие подпадают социальные предприниматели и организации, предельный доход которых за год не превышает 50 млн рублей.
Еще одной категорией являются новые ИП, зарегистрированные с 1 января 2023 года и осуществляющие свою деятельность в малых населенных пунктах, где проживает не более 5 тысяч человек. Эти предприниматели не должны торговать подакцизными товарами, а предельный уровень их годового дохода не должен превышать 10 млн рублей.

«Депутаты поддержали нашу инициативу по созданию льготных условий для начинающих предпринимателей, работающих в малых населенных пунктах и социальных предпринимателей, которые ведут важную работу, но их бизнес часто не такой маржинальный, не такой рентабельный, - пояснил Дмитрий Богданов. - По поручению Губернатора мы подготовили законопроект и благодарны депутатам, что они проголосовали за принятие этого важного закона. Мы рассчитываем, что новая мера станет дополнительным стимулом для развития предпринимательства в небольших населенных пунктах и серьезно поддержит социальный бизнес», - добавил министр.

Действие льготы продлится с 2023 по 2025 годы. Напомним, что сниженные ставки также действовали с 2021 по 2022 годы. Тогда мера была призвана поддержать бизнес, пострадавший от последствий пандемии.

Статус социального предприятия субъекты МСП, соответствующие определенным критериям, могут получить, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе созданы комфортные условия для стабильной работы и развития бизнеса.

Узнать о действующих мерах поддержки для начинающих предпринимателей и социального бизнеса можно на едином портале господдержки mybiz63.ru. Получить консультацию по регистрации своего дела и получению инструментов поддержки также можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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