Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания

15 августа 2025 13:46
100
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания

В Самарской области за период с 8 по 15 августа выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на десяти зонах рекреации. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, в число нерекомендуемых для купания вошли самарские волжские пляжи 1-й, 2-й и 4-й очередей набережной, пляж в районе Загородного парка и пляж у спуска на ул. Советской Армии.

В Сергиевском районе показателям не соответствуют пляжи озера Липовое в селе Елшанка и озера Банное в Сергиевске.

В Тольятти не следует купаться на пляже «Волна», а в Сызрани — на пляжах № 1 и № 3 ООО «Экотех».

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве вод, пишет Коммерсантъ-Волга.

