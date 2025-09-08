Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медоборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании.
Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество
В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.
В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения

8 сентября 2025 13:54
147
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Самарской области оперативным штабом региона, созданным в соответствии с данным Указом, принято решение
 о запрете на фотографирование, видео- и киносъемку, а также публикацию и распространение в СМИ и соцсетях любой информации, касающейся:

- применения и последствий применения средств противодействия БПЛА; 

- мест падения и нахождения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений;

- мест расположения временной дислокации сил и средств Министерства обороны РФ, правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БПЛА, сооружений систем связи, сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов
 и иных критически важных объектов.

Неисполнение или нарушение запрета в соответствии со статьей 10.9 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

