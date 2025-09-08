В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения

147

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Самарской области оперативным штабом региона, созданным в соответствии с данным Указом, принято решение

о запрете на фотографирование, видео- и киносъемку, а также публикацию и распространение в СМИ и соцсетях любой информации, касающейся:

- применения и последствий применения средств противодействия БПЛА;

- мест падения и нахождения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений;

- мест расположения временной дислокации сил и средств Министерства обороны РФ, правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БПЛА, сооружений систем связи, сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов

и иных критически важных объектов.

Неисполнение или нарушение запрета в соответствии со статьей 10.9 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.