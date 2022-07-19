Я нашел ошибку
Главные новости:
Количество открытых вакансий на сегодня составляет более 42 тысяч.
В Самарской области число открытых вакансий в 3 раза превышает число безработных
Нина Бурова, выпускница школы с. Алексеевка, по итогам ЕГЭ набрала 100 баллов по химии, 100 баллов по биологии, 91 балл по русскому языку.
ЕГЭ : самые трудные предметы покорились ученице из Алексеевки
Одно из самых ожидаемых молодежных событий стартует на Фестивальной поляне уже в этот четверг, 21 июля, и продлится до 29 июля.
На Мастрюковской поляне прошло рабочее совещание по подготовке к форуму ПФО «iВолга»
Более 34 000 жителей региона приняли участие в спортивных стартах, рассчитанных на все возраста.
«Лето в стиле ГТО»: к середине лета в Самарской области проведено 255 массовых физкультурных мероприятий
Для 41-летней Оксаны Соколовой управлять поездом - это сбывшаяся мечта детства.
Первая женщина-машинист поезда дальнего следования  управляет локомотивом на участке Свердловской ж/д
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает председателей советов многоквартирных домов (МКД) региона к участию в акции «Старший по дому — надёжный партнёр».
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучших среди старших по многоквартирным домам
Участниками стали действующие сотрудники различных служб и подразделений областного главка полиции.
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В полуфинале встретятся команды «Восход» (Большая Черниговка) и «Сызрань-2003» (Сызрань).
В селе Большая Черниговка пройдет полуфинальный матч Кубка СО среди мужских команд по футболу
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области число открытых вакансий в 3 раза превышает число безработных

19 июля 2022 17:36
94
Количество открытых вакансий на сегодня составляет более 42 тысяч.

Количество открытых вакансий на сегодня составляет более 42 тысяч.

По данным министерства труда Самарской области, уровень регистрируемой безработицы с конца января текущего года сохраняется равным 0,7%. По этому показателю регион занимает 2 место с наименьшими значениями среди субъектов ПФО (среднеокружное значение – 0,8%) и находится на 8 месте среди субъектов РФ (среднероссийское значение – 0,9%).

«В Самарской области разработан план мероприятий по сохранению уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер на 2022 год, - рассказывает заместитель министра труда Самаркой области Бренер. - План включает в себя меры по содействию в трудоустройстве безработным и ищущим работу с помощью службы занятости гражданам, по содействию занятости в рамках реализации социальных контрактов, по созданию инвесторами рабочих мест, меры, направленные на трудоустройство выпускников, на легализацию неформальной занятости и другие».  

В Самарской области реализуется программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, чтобы обеспечить занятость работников организаций, находящихся под риском высвобождения. На эти цели предусмотрено 1,97 млрд. рублей, в том числе 1,95 млрд. – из федерального бюджета.

Вопросы занятости граждан стоят на особом контроле у региональной власти. Только за прошлый год при поддержке службы занятости было трудоустроено более 58 тыс. человек.

Рынок труда адаптировался к новым внешнеэкономическим вызовам: вакансий становится все больше. Ситуация на рынке свидетельствует о стабильной экономической ситуации в стране и грамотной политике властей.

Вместе с тем, среди работодателей по-прежнему сохраняется конкуренция за высококвалифицированные кадры и представителей рабочих специальностей. Сейчас в службе занятости населения Самарской области открыто более 50 вакансий  на «Средневолжском подшипниковом заводе». Предприятию требуются инженер-технолог, кузнец, термист, токарь, шлифовщик, слесари, электрогазосварщик, мастер участка, бригадир в токарный цех, наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ, плавильщик металла, литейщик, мастер кузнечно-прессового цеха, кладовщик, сторож.

«Наш завод - предприятие полного производственного цикла по изготовлению крупногабаритных подшипников, в том числе в рамках импортозамещения, — говорит заместитель генерального директора ООО «СВПЗ» Алексей Максимов. – Мы динамично развиваемся, постоянно проводим техническое перевооружение, увеличиваем объемы производства. К примеру, на днях запущены в эксплуатацию две цементационные печи-великаны. К осени планируем закончить строительство кузнечно-прессового цеха. Соответственно, увеличивается потребность в специалистах. Кадры нужны нам всегда».

Предприятие набирает сотрудников среди выпускников вузов, кроме этого, проводит обучающие программы внутри. Условия труда и профессионального роста сами сотрудники оценивают на «отлично».

«Я пришел на завод в 19 лет, слесарем механосборочных работ, – вспоминает директор по производству Артем Атаманов. – За 12 лет прошел все ступени: был шлифовщиком, бригадиром участка, инженером-технологом, начальником цеха. Год назад руководство завода оказало мне огромное доверие, назначив на должность директора по производству. Очень надеюсь, что не подведу. Что такое для меня наш завод? Это дружный, сплоченный коллектив. Это высокая культура производства. Это профессиональный и карьерный рост для тех, кто в этом заинтересован».

Список актуальных вакансий и условий работы соискатели могут посмотреть на сайте «Работа России» (trudvsem.ru).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
177
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
359
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
1376
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
673
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1096
Весь список