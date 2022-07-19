В Самарской области число открытых вакансий в 3 раза превышает число безработных

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Количество открытых вакансий на сегодня составляет более 42 тысяч.

По данным министерства труда Самарской области, уровень регистрируемой безработицы с конца января текущего года сохраняется равным 0,7%. По этому показателю регион занимает 2 место с наименьшими значениями среди субъектов ПФО (среднеокружное значение – 0,8%) и находится на 8 месте среди субъектов РФ (среднероссийское значение – 0,9%).

«В Самарской области разработан план мероприятий по сохранению уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер на 2022 год, - рассказывает заместитель министра труда Самаркой области Бренер. - План включает в себя меры по содействию в трудоустройстве безработным и ищущим работу с помощью службы занятости гражданам, по содействию занятости в рамках реализации социальных контрактов, по созданию инвесторами рабочих мест, меры, направленные на трудоустройство выпускников, на легализацию неформальной занятости и другие».

В Самарской области реализуется программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, чтобы обеспечить занятость работников организаций, находящихся под риском высвобождения. На эти цели предусмотрено 1,97 млрд. рублей, в том числе 1,95 млрд. – из федерального бюджета.

Вопросы занятости граждан стоят на особом контроле у региональной власти. Только за прошлый год при поддержке службы занятости было трудоустроено более 58 тыс. человек.

Рынок труда адаптировался к новым внешнеэкономическим вызовам: вакансий становится все больше. Ситуация на рынке свидетельствует о стабильной экономической ситуации в стране и грамотной политике властей.

Вместе с тем, среди работодателей по-прежнему сохраняется конкуренция за высококвалифицированные кадры и представителей рабочих специальностей. Сейчас в службе занятости населения Самарской области открыто более 50 вакансий на «Средневолжском подшипниковом заводе». Предприятию требуются инженер-технолог, кузнец, термист, токарь, шлифовщик, слесари, электрогазосварщик, мастер участка, бригадир в токарный цех, наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ, плавильщик металла, литейщик, мастер кузнечно-прессового цеха, кладовщик, сторож.

«Наш завод - предприятие полного производственного цикла по изготовлению крупногабаритных подшипников, в том числе в рамках импортозамещения, — говорит заместитель генерального директора ООО «СВПЗ» Алексей Максимов. – Мы динамично развиваемся, постоянно проводим техническое перевооружение, увеличиваем объемы производства. К примеру, на днях запущены в эксплуатацию две цементационные печи-великаны. К осени планируем закончить строительство кузнечно-прессового цеха. Соответственно, увеличивается потребность в специалистах. Кадры нужны нам всегда».

Предприятие набирает сотрудников среди выпускников вузов, кроме этого, проводит обучающие программы внутри. Условия труда и профессионального роста сами сотрудники оценивают на «отлично».

«Я пришел на завод в 19 лет, слесарем механосборочных работ, – вспоминает директор по производству Артем Атаманов. – За 12 лет прошел все ступени: был шлифовщиком, бригадиром участка, инженером-технологом, начальником цеха. Год назад руководство завода оказало мне огромное доверие, назначив на должность директора по производству. Очень надеюсь, что не подведу. Что такое для меня наш завод? Это дружный, сплоченный коллектив. Это высокая культура производства. Это профессиональный и карьерный рост для тех, кто в этом заинтересован».

Список актуальных вакансий и условий работы соискатели могут посмотреть на сайте «Работа России» (trudvsem.ru).