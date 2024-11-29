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В Самарской области будут чаще применять процедуру медиации при решении конфликтных ситуаций

29 ноября 2024 12:24
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В Самарской области будут чаще применять процедуру медиации при решении конфликтных ситуаций

В Правительстве Самарской области состоялось заседание круглого стола «Медиация. Современные аспекты использования примирительных процедур». Событие было инициировано Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области совместно с Самарским региональным отделением общественной организации «Ассоциация юристов России» и прошло при поддержке Управления министерства юстиции России по Самарской области и Самарской Губернской Думы.

Главная цель встречи – совместный поиск путей сохранения и укрепления семей в интересах детей. Поэтому в работе круглого стола приняли участие руководители и представители Самарского областного суда, Управления ЗАГС Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования Самарской области, Нотариальной палаты Самарской области, Палаты адвокатов Самарской области, Областного центра социальной помощи семье и детям, центров медиации, школьных служб примирения, НКО, а также юристы, адвокаты, психологи и медиаторы.

Напомним, что одной из самых перспективных и эффективных альтернативных процедур примирения в разрешении сложных конфликтных ситуаций (буллинга в образовательных учреждениях, семейных споров, в том числе в урегулировании родительско-детских и брачно-семейных, межличностных отношений) в настоящее время является внедрение и развитие медиативных практик.

В Самарской области имеется опыт внедрения медиативных процедур. Однако, по мнению специалистов, сейчас назрела необходимость его дальнейшего развития и совершенствования работы, повышения качества и доступности медиации.

Кроме того, Самарская область вошла в число пилотных регионов по реализации специального проекта «Вызов» в рамках стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «Дети в семье». Проект направлен на совершенствование межведомственного взаимодействия в ситуациях профилактики социального сиротства, формирования системы помощи и сопровождения семей.

В ходе заседания участники обсудили предложения по усовершенствованию института медиации, системной подготовке специалистов (медиаторов), внедрению примирительных процедур в работу государственных структур, НКО, расширению работы специализированных центров. В результате были запланированы совместные проекты, обучение и информационные мероприятия.

Так уже 10 декабря 2024 года состоится вебинар «Медиация. Основы». Его проведет президент Союза профессиональных медиаторов «М2В», автор ряда обучающих методик подготовки переговорщиков и медиаторов Евгений Киселев. Участником семинара может стать каждый желающий, подключившись по ссылке: https://pruffme.com/landing/u910345/tmp1732774684.

«В Год Семьи важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств, организаций, профессиональных сообществ, некоммерческого сектора для развития поддерживающих практик по оказанию качественной и профессиональной помощи и поддержке семье, детям, - говорит Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. - Благодарим всех участников за живой отклик и содержательные предложения. Для института Уполномоченного по правам ребенка это огромный перспективный ресурс для работы и помощи семьям с детьми, так как темы семейных конфликтов, разводов, определения места жительства детей – самые популярные среди обращений граждан. В этих конфликтах дети не должны становится предметом мести, манипуляции, решения материальных вопросов. В этих ситуациях детям нужна помощь. И начинать нужно с родителей – учить их договариваться, видеть ребенка и его интересы, продолжать оставаться родителями даже в разводе и людьми в любых ситуациях».

Фото предоставлено Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.

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