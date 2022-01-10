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В Самарской области автомобилист спас подростка, потерявшегося на трассе

10 января 2022 13:08
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В Самарской области автомобилист спас подростка, потерявшегося на трассе

Автомобилист спас подростка, потерявшегося на трассе. 3 января мужчина возвращался из Сызрани, куда отвозил на железнодорожный вокзал дочь, и заметил около старого поста вдоль дороги на Шигоны у поворота на Пионер мальчика 11-12 лет, который шел по противоположной стороне, с двумя пакетами в руках. В тот морозный день (термометр показывал -16) мужчина доехал до ближайшей заправки, развернулся и поехал догонять увиденного несколько минут назад ребенка. Как оказалось, мальчик приехал из Тольятти, однако проехал свою остановку, на которой его ждала бабушка, и теперь шел обратно пешком. В результате ребенок прошел пешком около 3 км.

- Мальчик на вид лет 11-12, одет в куртку «со старшего брата», видно, что устал и замерз. Поставил пакеты на снег, пытается согреть руки, засунув их в длинные рукава, - рассказал автомобилист.

Мужчина предложил мальчику довезти до его бабушки. На остановке, куда они доехали, ребенка встретил дедушка. Ребенок поблагодарил водителя, выходя из машины.

Уже вечером автомобилист выложил запись с регистратора и рассказ о произошедшем. Он выразил надежду, что кто-то не останется равнодушным, увидев одинокого ребенка на обочине, пишет КТВ-Луч.

- Машин было много, выходной, шел он не меньше часа... Главное - дошел. Можно конечно порассуждать, что не приспособленные сейчас дети, не могут руку поднять. Сам помню, что в 94-95 годах, когда учился в средней школе в 10-11 ездил часто на попутных домой, проходил иногда и по 4 км, зимой и летом. Не было тогда школьных автобусов и телефонов не было. Живой. Что же получается, сами виноваты, что не приспособленные дети? Но не могу представить, как сын (даже когда ему будет 11-12) пойдет на попутных... - пишет автомобилист.

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