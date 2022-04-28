В Самарской области артиллеристы ЦВО провели генеральную репетицию салюта в честь Дня Победы

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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) провели генеральную репетицию салюта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне под Самарой.

Практические действия прошли на Рощинском полигоне. Салютные расчеты мотострелкового соединения ЦВО выполнили залпы из орудия Д-30 калибра 122 мм и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Военнослужащие отрабатывали слаженность и синхронность действий. В ближайшее время артиллеристы совершат марш в Самару, где проведут подготовку техники к Праздничному салюту 9 мая.

Световое представление состоится на набережной реки Волги. Будут выполнены 30 залпов из гаубиц, а из салютных установок в небо выпустят фейерверки «Вега», «Подсолнух» и «Ассоль».

В праздничном салюте примут участие более 20 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Видео здесь.

Фото: ЦВО