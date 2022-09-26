В Самарской области активно внедряется программа «Нулевой травматизм»

169

На заседании Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого вице-губернатора - председателя регионального Правительства Виктора Кудряшова рассмотрели целый ряд важных и актуальных вопросов. Участники озвучили последние данные, касающиеся организации условий труда, профессионального травматизма и заболеваемости, повышения зарплат работникам бюджетных учреждений.

Государственная инспекция труда в Самарской области представила анализ состояния производственного травматизма. В 2021 году зарегистрировано снижение количества погибших на производстве по сравнению с 2020 годом на 30%. Важно, что по сравнению с 2010 годом число погибших на производстве работников снизилось почти в 3 раза. Это результат активной работы, направленной на контроль и профилактику нарушений условий труда.

За прошлый год и восемь месяцев текущего года органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 750 проверок соблюдений законодательства. Было выявлено почти пять тысяч нарушений, наложены административные штрафы на 188 миллионов рублей.

Важная часть работы в этом направлении — программа «Нулевой травматизм», которая внедрена в более чем четырех тысячах самарских организаций, где занято почти 386 тысяч сотрудников. Это треть от общего количества работников региона. Специалисты утверждают - на предприятиях, где внедрена программа, несчастные случаи на производстве крайне редки.

«Я лично присутствовал на предприятиях, где разработали программу «Нулевой травматизм», это очень интересный опыт, которому стоит поучиться. Подчеркну особую роль профсоюзов, которые уделяют вопросу охране труда самое пристальное внимание и включают соответствующие мероприятия в коллективные договоры. Если мы будем и дальше так же продолжать работу, положительная динамика сохранится. Еще больше усилий нужно приложить к профилактике производственного травматизма. Главное — работать системно и четко», — отметил Виктор Кудряшов.

Межведомственное взаимодействие позволяет активно вовлекать работодателей в процесс оценки условий труда. Самарская область является лидером ПФО по объему проведенной работы: в регионе оценено 1,2 миллиона рабочих мест. На 77% из них условия труда названы оптимальными; госэкспертиза дала положительные заключения в 65% случаев.

Положительная динамика отмечена в сфере профессиональной заболеваемости. На начало сентября 2022 года показатель профзаболеваемости составил 0,75 на 10 тысяч работающих или 54 случая. По Российской Федерации этот показатель выше – 1,09 на 10 тысяч. На совещании было заявлено, что до конца года все целевые показатели, касающиеся реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в отношении отдельных работников бюджетной сферы, будут выполнены. Так, на увеличение заработка медиков выделят дополнительно 748 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом, зарплата врачей в Самарской губернии выросла в шесть раз.

«2,5 млрд. рублей мы добавили в этом году в целом на зарплаты работников бюджетной сферы. И в ноябре вернемся к этому вопросу вместе с депутатами Губернской Думы. Хочу отметить, что сейчас региональный бюджет обеспечивает 35% фонда оплаты труда работников здравоохранения. В других регионах ПФО этот показатель равен 10-12%. Мы ведем работу с ТФОМС по исполнению его функций, чтобы фонд выделял медучреждениям достаточно средств. В прошлом году для исполнения целевых показателей по зарплатам медработников мы выделили более 5,1 млрд. рублей. И разногласия с фондом мы намерены в этом году закрыть. Областные средства должны направляться на другие важные мероприятия», — резюмировал первый вице-губернатор.