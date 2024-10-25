В Самарской области 4 ноября откроется выставка «Самара», посвященная достижениям региона

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4 ноября 2024 года, в День народного единства, в музее им. П.В. Алабина состоится торжественное открытие выставки «Самара», которая станет продолжением форума-выставки «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве. Инициатива открыть выставку «Самара», которая отразит основные вехи развития и достижения нашего региона, принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву.



«Я напомню, что, закрывая выставку «Россия» на ВДНХ, принимая награду за успешное проведение и участие в этой выставке Самарской области, наш губернатор Вячеслав Андреевич высказал идею о том, чтобы открыть уже на Самарской земле выставку, которая бы рассказывала об истории, современном развитии, достижениях и будущем Самарской области», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.



На выставке будут использованы современные мультимедийные технологии, в том числе технология создания виртуальной реальности. Выставка станет площадкой, на которой будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми губернии.



О достопримечательностях каждого городского округа и муниципального района будут рассказывать их представители. Любой желающий сможет узнать больше о разных уголках Самарской области, о ее достижениях и перспективных проектах в промышленности, науке и инновациях, о традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть музейную экспозицию, посвященную Алабину, а также узнать о многообразии флоры и фауны Поволжья, культурном наследии и истории Самарской области.



Фото: министерство туризма Самарской области