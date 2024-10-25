Я нашел ошибку
Главные новости:
25 октября свое участие в мероприятии инициировали сотрудники Управления МВД России по г. Самаре.
Самарский «Сад Памяти» пополнился каштанами
Он подчеркнул важность Куйбышевской железной дороги для региона и всей страны.
Вячеслав Федорищев поздравил коллектив КбшЖД с 150-летием и вручил награды лучшим сотрудникам отрасли
В связи с продолжением строительно-монтажных работ на водоводах.
Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре
Главы регионов обсудили также сотрудничество в отрасли беспилотных авиационных систем.
Вячеслав Федорищев и Алексей Русских обсудили сотрудничество Самарской и Ульяновской областей в сфере промышленности
Женщины губернии в возрасте от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
По поручению Вячеслава Федорищева уже в этом году начнутся выплаты женщинам при рождении первенца
Выставка «Самара» станет продолжением форума-выставки «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве.
В Самарской области 4 ноября откроется выставка «Самара», посвященная достижениям региона
Крупнейшими заказчиками-лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, Банк ВТБ и др.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по приросту закупок госкомпаний у МСП
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году.
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.74
0.1
EUR 104.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области 4 ноября откроется выставка «Самара», посвященная достижениям региона

25 октября 2024 17:44
142
Выставка «Самара» станет продолжением форума-выставки «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве.

4 ноября 2024 года, в День народного единства, в музее им. П.В. Алабина состоится торжественное открытие выставки «Самара», которая станет продолжением форума-выставки «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве. Инициатива открыть выставку «Самара», которая отразит основные вехи развития и достижения нашего региона, принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву.

«Я напомню, что, закрывая выставку «Россия» на ВДНХ, принимая награду за успешное проведение и участие в этой выставке Самарской области, наш губернатор Вячеслав Андреевич высказал идею о том, чтобы открыть уже на Самарской земле выставку, которая бы рассказывала об истории, современном развитии, достижениях и будущем Самарской области», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На выставке будут использованы современные мультимедийные технологии, в том числе технология создания виртуальной реальности. Выставка станет площадкой, на которой будут проходить лекции, мастер-классы, розыгрыши призов и творческие встречи с известными людьми губернии.

О достопримечательностях каждого городского округа и муниципального района будут рассказывать их представители. Любой желающий сможет узнать больше о разных уголках Самарской области, о ее достижениях и перспективных проектах в промышленности, науке и инновациях, о традициях и культуре народов, проживающих в Самарской губернии, о ее туристических возможностях.
Кроме того, посетители выставки смогут увидеть музейную экспозицию, посвященную Алабину, а также узнать о многообразии флоры и фауны Поволжья, культурном наследии и истории Самарской области.
 

Фото: министерство туризма Самарской области

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024, 17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли. Общество
515
"Средства пойдут на решение важнейших социальных задач", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
22 октября 2024, 18:38
10 млрд рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды
"Средства пойдут на решение важнейших социальных задач", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Политика
684
Сейчас в Самарской области 161 тысяча льготников получают препараты за счет средств областного бюджета.
21 октября 2024, 19:40
Вопрос обеспечения льготными лекарствами – на личном контроле Вячеслава Федорищева
Сейчас в Самарской области 161 тысяча льготников получают препараты за счет средств областного бюджета. Здравоохранение
841
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
244
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
247
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
516
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
538
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
710
Весь список