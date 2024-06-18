В Самарской области 17 июня был перекрыт рекорд по жаре

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Жара в Самарской области, побила очередные рекорды, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС». В понедельник, 17 июня, был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха.

Так, на двух метеостанция был побит рекорд, установленный в 1955 году. Самый жаркий день вчера выдался в Аглосе - плюс 37,3 градуса, на 1,7 градуса жарче прежнего рекорда. В Самаре температура воздух достигла отметки в 36 градусов, что на 0,7 градуса больше предыдущего рекорда.

На третьем месте оказался Тольятти. Там воздух прогрелся до 35,3 градуса, отклонение от предыдущего максимума, установленного в 2015 году, составило 0,4 градуса.