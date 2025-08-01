В Самарской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" проверили 2,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы для экспорта в Бангладеш

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30 июля 2025 года сотрудники Самарской испытательной лаборатории подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования образцов продовольственной пшеницы от партии общей массой 2,5 тыс. т, подготовленной предприятием для отгрузки в Бангладеш.



Перед отправкой за рубеж продукцию проверили на различные показатели качества и безопасности, а именно: наличие токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, пестицидов, сорной и зерновой примесей, генно-модифицированных организмов (ГМО), зараженность и загрязненность вредителями, а также ряд других.



В результате экспертизы положительных результатов обнаружено не было. Самарская пшеница полностью соответствует требованиям страны-импортера и может быть в ближайшее время отправлена в Бангладеш.



Отметим, что в настоящее время сотрудники Самарской испытательной лаборатории проводят исследования и других экспортных партий продовольственной пшеницы общим количеством порядка 100 тыс. т.