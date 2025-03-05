В самарской квартире, где жили 9 кошек, провели санобработку

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары обязали собственника квартиры произвести санитарную обработку жилого помещения, в котором вместе с хозяином проживало 9 кошек.

Жильцы многоквартирного дома обратились в администрацию своего района с жалобой на соседа, который содержит свое жилье в антисанитарных условиях. Жители сообщили, что из квартиры мужчины по всему подъезду распространяются тараканы и неприятный запах, который возник в следствии того, что владелец жилого помещения приютил 9 кошек, но не осуществляет должный уход за ними.

Районная администрация обратилась в суд с исковым заявлением в отношении владельца квартиры. Суд обязал мужчину кошек вывезти, а в квартире провести санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха. На основании исполнительного листа в отношении собственника жилого помещения в отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбудили исполнительное производство.

Сотрудник органов принудительного исполнения установил должнику срок для исполнения судебного решения, однако добровольно он его не исполнил. В результате в отношении жильца антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация для проведения санитарной обработки, а домашних животных судебные приставы передали в местный приют.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.