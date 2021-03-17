В самарской больнице Пирогова прошли учения силовиков

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В соответствии с утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета планом 17 марта 2021 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территории ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, СУ СК России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, Министерства здравоохранения Самарской области и администрации г.о. Самара.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативной группы в г.о. Самара на террористические угрозы, в том числе связанные с применением взрывного устройства и биологически опасного вещества. Отработано взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции (согласно статьям Федерального закона № 35-ФЗ от 06 марта 2006 г.) участниками учения в штабном формате отработан комплекс совместных мероприятий по пресечению противоправной деятельности преступника, причастного к подготовке и совершению террористического акта на территории медицинского учреждения.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению.