В Самарское области женщина незаконно поставила на миграционный учет свыше 800 иностранных граждан

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В Самарской области полицейские пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Местная жительница незаконно поставила на миграционный учет свыше 800 иностранных граждан за денежное вознаграждение.

Сотрудники ГУ МВД СО, совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1973 года рождения в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учет свыше 800 иностранных граждан по месту пребывания в частном доме. Сотрудниками полиции установлено, что помещение не пригодно для проживания такого количества людей, а злоумышленница за свои «услуги» получила свыше 242 тысяч рублей.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее неоднократно судима за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Данный факт пресечен полицейскими в результате совместной работы сотрудников органов дознания, Центра по противодействию экстремизму и участковых уполномоченных полиции.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО