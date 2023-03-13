Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: один из них - День православной книги, отмечаемый ежегодно 14 марта.
Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главе, при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате, было решено учредить День православной книги 14 марта.
14 марта в 15:30, в Самарский Исторический парк приглашают на лекцию «История русской письменности».
Вы узнаете:
О появлении и развитии грамотности на Руси
О истории одного из древнейших памятников древнерусской литературы -
«Слове о законе и благодати»
Первой самарской рукописи XVII века
Лектор - иеромонах Герасим (Вертей), руководитель отдела по делам
молодежи Самарской епархии.
Вход свободный
Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52
Фото: пресс-служба Исторического парка