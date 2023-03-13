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Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: один из них - День православной книги, отмечаемый ежегодно 14 марта.



Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главе, при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате, было решено учредить День православной книги 14 марта.



14 марта в 15:30, в Самарский Исторический парк приглашают на лекцию «История русской письменности».



Вы узнаете:

О появлении и развитии грамотности на Руси

О истории одного из древнейших памятников древнерусской литературы -

«Слове о законе и благодати»

Первой самарской рукописи XVII века



Лектор - иеромонах Герасим (Вертей), руководитель отдела по делам

молодежи Самарской епархии.



Вход свободный



Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Фото: пресс-служба Исторического парка