В самарских ТК пройдут бесплатные новогодние представления для детей

192

Детские новогодние спектакли «Театра для малышей» и анимационные шоу пройдут в ТК «Амбар» и Letout аутлет молл на новогодних каникулах.

4 января в 15.00 на фуд-корте ТК «Амбар» пройдет спектакль «Ашуни» по книге Екатерины Панфиловой. «Ашуни» - добрая сказка о маленьких гномиках, живущих на ветвях Большой Рябины. Они носят шапочки с бубенцами и варят рябиновый̆ джем. Но однажды, у них приключилось необычная история... Какая? Вы обязательно узнаете, если посетите спектакль.

5 января в 15.00 состоится спектакль «Пирог для зайчат»: нежная история о маленьких зайчатах и доброй маме Зайчихе. Вместе с героями сказки малыши отправятся в зимний лес и попадут в гости в домик зайчат. Малыши помогут подготовиться к празднику, украсить ёлочку, поиграть в снежки и встретить Деда Мороза.

6 января «Бегемотик и звёздочка». Это добрая и поучительная сказка о маленьком Бегемотике Таби, который хотел, чтобы самая красивая звездочка на небе светила только ему. Но вскоре он осознает, что одному не интересно, и радость не в радость и что намного веселее любоваться звездочкой вместе с друзьями.

0+