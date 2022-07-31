В самарских школах собираются открыть допместа для первоклашек

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Для зачисления всех детей, которые достигли школьного возраста, в первые классы школ Самары потребовалось формирование дополнительных мест. Как сообщили 63.RU в департаменте образования, сейчас сотрудники ведомства проводят необходимую работу с руководством учебных заведений.

— В отдельных случаях рассматриваются варианты открытия дополнительных мест или дополнительных классов, — сообщили в департаменте.

Ожидается, что в сентябре в школы пойдут около 15 тысяч первоклассников. 13 тысяч человек уже зачислили, 728 — ожидают решения. Свободны для приема 905 мест.