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В самарских библиотеках прошла «Библионочь-2024»

22 апреля 2024 17:09
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Программа мероприятия носила общее название — «Читаем всей семьей».

Самара в 13 раз стала участницей Всероссийской просветительской акции «Библионочь-2024». Как известно, 2024 год в России проходит под знаком Семьи, поэтому программа мероприятия носила общее название — «Читаем всей семьей».

Особенностью этой «Библионочи» стала возможность самарцев встретиться с любимыми писателями и поэтами, пообщаться и обсудить интересующие вопросы, поделиться впечатлениями и эмоциями.

Так, в детской библиотеке № 25 в Самаре прошла встреча с автором цикла о приключениях Карандаша и Самоделкина Валентином Постниковым. Писатель поделился с юными зрителями интересными историями из своей жизни, сыграл вместе с ребятами в литературные игры и рассказал, насколько интересно и весело читать книги.

После встречи молодые гости библиотеки сфотографировались с кумиром и попросили подписать свои любимые книги автора. Программа мероприятия на этом не закончилась Дети и взрослые смогли поучаствовать в  мастер-классах поделок из дерева и цветной бумаги, насладиться теневым спектаклем «Поцелуй в ладошке» и выступлением студентов второго курса Самарского областного училища культуры.

К «Библионочи» традиционно присоединилась и Самарская Публичная Библиотека. Тема вечера — «Всей семьей читаем Пушкина». Гости встретились со сценаристом фильма «Онегин», писателем Алексеем Гравицким и актрисой, сыгравшей роль Ольги Лариной - Татьяной Сабиновой. Они рассказали, как готовился к съемкам и был снят новый полнометражный художественный фильм, поделились неизвестными зрителю историями съемочного процесса.  

Центральная городская библиотека им. Крупской стала местом встречи горожан с детским писателем, педагогом, членом Союза писателей Санкт-Петербурга, членом литсовета Международной литературной премии им. В.П. Крапивина Анной Игнатовой. Интерес к мероприятию проявили взрослые и дети. Общение гостьи с аудиторией началось с поэтической игры. Зрителям предлагалось назвать какое-либо слово, а писательница в ответ читала стихи, где оно присутствует или в них имеется связанная с ним ассоциация. Так, на заданное слово «Самара» Анна Игнатова прочитала стих о красоте закатов нашего города.

Также творческие встречи с известными писателями были организованы и в других библиотеках города. К примеру, в библиотеке № 12 самарцы пообщались с детским писателем, педагогом, переводчиком, членом союза писателей Москвы Наталией Волковой, а в Центральной городской детской библиотеке с петербургским детским писателем Ириной Зартайской.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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