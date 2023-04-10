В самарские почтовые отделения поступила почтовая продукция, посвящённая Дню космонавтики

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Ко Дню космонавтики в апреле 2023 г. в почтовое обращение выходит почтовая марка. На ней изображена работа Ирины Мирошниченко — победителя Открытого всероссийского тематического конкурса рисунка для почтовой марки и художественного маркированного конверта. Тираж марки с образом космонавта на фоне космического пространства составляет 324 000 шт., а цена — 19 руб.

Дополнительно к выпуску марки вышли конверты первого дня и штемпели специального гашения для 14 российских городов, среди которых есть и Самара. Художественные маркированные конверты с изображением ракеты на фоне планеты Земля и надписью «С Днём космонавтики!» уже можно купить в самарских почтовых отделениях. Тираж конверта составляет 700 000 экземпляров. На конверт типографским способом нанесена литера А. Это значит, что для отправки в нём стандартного письма или открытки весом не более 20 г по России дополнительных марок на конверт наклеивать не нужно.

Выпущенный к празднику штемпель специального гашения будет действовать только 12 апреля. В этот день Почта приглашает самарцев поставить его оттиск на исходящих отправлениях в почтовом отделении 443010 в Доме Иванова по адресу: ул. Молодогвардейская, 142-144. Почтовая продукция, погашенная штемпелями одного дня, приобретает дополнительную коллекционную и филателистическую ценность.

Отметим также, что в центральном почтовом отделении Самары по адресу: ул. Ленинградская, 24 есть штемпель с переводной датой «День космонавтики» с индексом 443099. Штемпель вышел в 2021 г. и действует по 2025 г. включительно. Погасить почтовое отправление таким штемпелем можно в любой день работы отделения.

Самарцев и гостей города также приглашают посетить филателистическую выставку, посвящённую Дню космонавтики. Она откроется 12 апреля в выставочном пространстве на втором этаже Дома Иванова. Ознакомиться с ней можно со вторника по субботу включительно. График работы выставочного пространства: с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 14:45. Вход свободный.