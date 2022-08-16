В Самаре во время проведения марафона на Кубок главы города будет ограничено движение транспорта

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В Самаре в связи с проведением Самарского легкоатлетического марафона на Кубок Главы города 21 августа будет временно ограничено движение транспорта:

- с 3:00 до 16:00 по Волжскому проспекту от ул. Маяковская до Студенческого переулка.

- с 5:00 до 16:00 по ул. М. Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской ;

- по ул. Вилоновской от ул. М. Горького до ул. Молодогвардейской;

- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Студенческого переулка;

- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесная;

- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовая;

- по ул. Осипенко от ул. Ново-Садовая до ул. Лесной;

- по ул. Невской от ул. Ново-Садовая до ул. Молодогвардейской;

- по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской;

- по ул. Молодогвардейская от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской;

- по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской;

- по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

- по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;

- по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.

Также в период с 18:00 20 августа до 16.00 21 августа 2022 года на указанных выше участках дорог будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Движение троллейбусов по муниципальному маршруту № 6 (Губернский рынок – Хлебзавод № 3) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал) в период с 03:00 до 16:00 21 августа 2022 года будет временно отменено.

Госавтоинспекция просит водителей заранее продумать маршрут своего движения с учетом предоставленной информации, не допускать случаев оставления автомобилей на маршрутах следования марафона во избежание эвакуации транспортных средств.