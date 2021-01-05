В Самаре в дни новогодних каникул усилен контроль мест массового скопления людей

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4 января состоялось очередное заседание оперативного штаба Самарской области по коронавирусу. По поручению штаба в период новогодних праздников в Самаре в прежнем усиленном режиме совместно с полицией продолжаются рейдовые мероприятия. В фокусе внимания проверяющих бригад - торговые центры, фудкорты, кинотеатры и другие места с массовым пребыванием людей.

Районные администрации совместно с сотрудниками полиции в этом направлении работают комплексно: проверяют работу предпринимателей в крупнейщих торговых центрах, а также информируют жителей 65+ о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Так, в одном из торговых центров города на проспекте Кирова обслуживание посетителей на территории фудкортов организовано по новой схеме. Теперь заказ принимается только на местах, с использованием электронного меню. Отдельные посадочные зоны для каждого арендатора фуд-корта располагаются таким образом, чтобы обеспечить расстояние между зонами не менее 1,5 метров. Готовый заказ посетитель может забрать на специально оборудованном столе для выдачи заказов. Эти меры позволяют сократить контакты между людьми.

Посадка в кинотеатрах также организована с соблюдением условий социальной дистанции – посетители рассаживаются в зале через одно посадочное место, чтобы расстояние между сидящими составляло не менее 1 метра. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо живущим вместе.

Напомним, что за несоблюдение правил безопасности предпринимателям может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

«В Кировском районе с марта 2020 года в отношении предприятий-нарушителей составлено более 250 материалов. Тем не менее, стоит отметить положительную динамику – предприниматели чаще осознают уровень ответственности за жизнь и здоровье не только своих сотрудников, но и клиентов. Самарцы также без напоминаний используют средства индивидуальной защиты», - отмечает начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Кировского внутригородского района Самары Геннадий Федосеев.

За соблюдением мер безопасности предпринимателями следит и дирекция торгового центра.

По словам помощника администратора торгового центра в Кировском районе Ксении Надиной служба охраны на входе предупреждает несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей и граждан 65+ о необходимости следовать рекомендованным правилам безопасности в период действия ограничительных мер.

«Кроме того, ежедневно контролируем работу предпринимателей на предмет соблюдения масочного режима, социальной дистанции и новых правил работы фудкортов. Клининговая служба торгового центра обеспечивает санитарную обработку и дезинфекцию пространств, поручней, перил эскалаторов и контактных поверхностей, в том числе электронных терминалов», - заверила Ксения Надина.

Особое внимание соблюдению мер безопасности стоит уделить пожилым гражданам. В период распространения коронавирусной инфекции и острых респираторных заболеваний они находятся в группе риска. Им рекомендовано ограничить посещение общественных мест, магазинов, аптек, реже пользоваться общественным транспортом.

Самарцы 65+ могут обращаться к членам семьи, социальным работникам или волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств, оплаты коммунальных услуг.

Подобные мероприятия по соблюдению санитарных мер в объектах потребительского рынка и на предприятиях будут продолжены до полного снятия ограничительных мер, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации