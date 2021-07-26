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В Самаре усиливают контроль по соблюдения масочного режима 

26 июля 2021 16:35
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Если раньше акцент делали на административное воздействие в отношении несознательных кондукторов и водителей, то теперь в полной мере ответственность будут нести и перевозчики.

В Самаре за экипажами общественного транспорта усиливают контроль в части соблюдения масочного режима во время работы на линиях. Это необходимо с учетом сложившейся эпидситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Причем если раньше акцент делали на административное воздействие в отношении несознательных кондукторов и водителей, то теперь в полной мере ответственность будут нести и перевозчики.

«Отдельное внимание обращаем на персонал перевозчиков. Если выявим, что во время рейсов водители или кондукторы находятся без средств защиты органов дыхания, то протокол будет составлен на юридическое лицо – перевозчика, чьи сотрудники пренебрегают правилами в период пандемии. В этом случае штраф может достигать 300 тысяч рублей. Поэтому транспортные предприятия, в свою очередь, должны усилить работу с личным составом», – подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Пассажирам также напоминают, что надевать маску нужно еще перед входом в салон общественного транспорта и не снимать ее до конца поездки. Требование остается неизменным уже второй год. Если пассажиры его игнорируют, их просят покинуть транспортное средство, чтобы не задерживать движение по маршрутной сети. В конфликтных ситуациях кондукторы и водители сообщают об инцидентах в диспетчерскую, после чего вызывается наряд полиции и (или) патрульная группа Добровольной народной дружины. Если же нарушение зафиксировано в ходе рейда, «антимасочников» выводят из транспорта, и административный протокол составляется на месте. Как только все необходимые документы готовы, они направляются в судебные инстанции для принятия решения о наказании. Штрафные санкции предусмотрены в размере до 30 тысяч рублей.

Если кто-то из пассажиров забыл взять маски в дорогу, их безвозмездно раздают в салонах и на остановочных площадках.

Помимо этого, рейды проходят в метро. В «подземке» контроль отлажен уже на входе, возле кассовых залов и турникетных площадок. Затем рейдовые бригады спускаются на платформы ожидания и следят за порядком в вагонах электропоездов.

В настоящее время стоит задача по наращиванию темпов прививочной кампании, направленной на противодействие коронавирусной инфекции. Работники профильных предприятий относятся к сфере обслуживания. А значит, до 1 сентября уже вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли.

 

Теги: масочный режим Самара

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